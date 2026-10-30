La liste des adaptations de jeux vidéo continue de s'allonger chez Netflix. La plateforme de SVOD s'apprête à produire une série PUBG réalisée en prises de vues réelles. C'est un projet totalement inédit pour le célèbre Battle Royale. Alors, pour encadrer une telle entreprise, la plateforme a fait appel à une figure en qui elle a confiance pour avoir déjà travaillé avec, en la personne de Donald Glover et son frère

Netflix confie l'adaptation de PUBG aux frères Glover

Ce sera clairement un événement pour la sphère du gaming, Netflix est donc en train de développer une série PUBG en live-action. Compte tenu du poids que pèse le jeu de Krafton, la plateforme s'est assurée de confier le projet à quelqu'un capable de porter plusieurs casquettes à la fois, à savoir Donald Glover.

Le travail de cet artiste aux multiples talent, également connu sous le pseudonyme Childish Gambino, ne vous est probablement pas inconnu. Vu entre autres dans Spider-Man Homecoming et Solo: A Star Wars Story, Donald Glover a déjà travaillé avec des plateformes de SVOD, notamment sur les séries Atlanta (FX / Disney+) et Mr & Mrs Smith (Prime Video). Cette fois c'est donc avec Netflix qu'il collabore en endossant le rôle de réalisateur, scénariste, producteur exécutif et même acteur pour la série PUBG.

Mais Donald n'est pas le seul Glover a embarqué pour cette aventure. Il peut compter sur l'aide de son frère, Stephen, qui le rejoint comme producteur exécutif et co-scénariste sur la série PUBG. Netflix traite également avec les producteurs Michael Schaefer de Neon TV, Fam Udeorji de Gilga, ainsi que Taeseok Jang et Sujin Lee de LV3H (filiale de Krafton dédiée aux adaptations audiovisuelles) pour porter le projet.

De gauche à droite : Stephen et Donald Glover. © Frazer Harrison pour Getty Images

L'adaptation d'un jeu au record historique

Cette fois, c'est à un jeu qui a marqué l'histoire que Netflix s'attaque. Et pour cause, PUBG a d'abord largement contribué à populariser le genre du Battle royale à sortie en 2071, mais il aussi rencontré un succès incommensurable. Le 13 janvier 2018, on comptabilisait un pic historique de 3 257 248 joueuses et joueurs connectés en simultané sur Steam. Un record inscrit au Guinness.

Ce n'est donc pas rien que Netflix s'attaque à un jeu avec un tel succès. Maintenant, le tout sera de parvenir à retranscrire l'esprit de PUBG à l'écran. De ce point de vue, le choix du live-action ne paraît pas absurde. Pour le reste, la série devra réussir à nous rappeler certains éléments de gameplay :

Une formule Battle royale qui a inspiré bien d'autres jeux

Des affrontements PvP jusqu'à 100 joueurs

Un système de survie qui repose sur le loot et la stratégie