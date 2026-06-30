Netflix multiplie les adaptations de nos licences phares comme Tomb Raider, Resident Evil, The Witcher ou encore Devil May Cry et même Cyberpunk 2077 avec Cyberpunk Edgerunners. Prochainement, la plateforme SVOD numéro 1 va s'attaquer à une franchise de JRPG culte pour beaucoup de joueurs, mais qui était encore considérée de niche il n'y a pas si longtemps que ça.

Netflix prépare une série sur une grosse licence de SEGA

Selon les informations de Variety, Netflix va s'attaquer à la licence Persona avec une série en prise de vue réelle. Adapter un jeu vidéo, ce n'est pas évident, alors une licence aussi complexe que Persona, ses thématiques et son atmosphère si particulière, ça risque d'être encore plus difficile. Alors qu'un Persona 6 arrive à grands pas, Netflix se dit que c'est le moment de plonger. La série sera chapeautée par Christopher Monfette (Star Trek Picard, 12 Monkeys) et parmi les personnes impliquées en tant que producteur exécutif, on peut noter la présence de Shawn Levy (Deadpool) ou encore de Toru Nakahara de chez SEGA qui a déjà chapeauté des films comme les adaptations de Sonic notamment.

Quel jeu Persona sera choisi ? A moins que ce soit une histoire inédite.

Quel Persona sera adapté en série ? Quelle sera la date de sortie ?

Pour le moment, on ne sait pas quand sortira cette nouvelle série Persona sur Netflix. Variety ne précise pas non plus s'il s'agira d'une adaptation d'un des jeux, comme Persona 5 qui est certainement le plus populaire de tous, ou si ce sera une histoire complètement inédite. À l'arrivée, chaque Persona a la même thématique de fond. On suit presque toujours des adolescents qui mènent une double vie et affrontent des créatures en dehors des cours en faisant appel à un pouvoir enfoui en eux, leur Persona. La licence est en tout cas suffisamment fertile pour offrir de vastes possibilités à Netflix, sans compter qu'il existe plusieurs jeux déjà très appréciés qui peuvent eux aussi faire office d'adaptation directe. Pour l'heure aucune annonce officielle n'a été faite, Variety précise d'ailleurs que Netflix a refusé tout commentaire sur le sujet.

Source : Variety