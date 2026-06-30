Le texte est déjà quasiment propre. Voici la version avec quelques ajustements de ponctuation typographique :

Présenté pour la toute première fois il y a quelques heures, la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, à venir sur Netflix, revient aujourd'hui avec une première bande-annonce qui met tout le monde d'accord. Entre modernité et note d'anime des années 90, ce premier trailer nous met directement dans l'ambiance et c'est superbe. Night City n'a jamais été aussi belle.

Ce que l'on sait sur Cyberpunk Edgerunners 2

Après le succès retentissant de sa première saison en 2022, l'anime culte adapté de l'univers de Cyberpunk 2077 fait son grand retour. Cyberpunk Edgerunners 2 sera diffusé à l'automne 2026 sur Netflix, mais nous n'avons pas encore de date à nous mettre sous la dent, malheureusement. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, cette suite ne prolonge pas directement l'histoire de la première saison, mais se concentrera sur de nouveaux héros. Cyberpunk Edgerunners est donc une anthologie.

Cette nouvelle saison sera composée de 10 épisodes, avec une histoire totalement inédite. On va donc suivre un groupe de héros composé de D, un netrunner qui traque l'assassin de son clan, Talia Yang, une jeune femme aux cheveux roses qui a quitté le monde des corpos pour rejoindre la rue, ainsi que Roman Carax, un jeune cinéaste en quête d'histoires, mais aussi Kingsley, un Edgerunner vétéran hanté par sa gloire passée. Le synopsis officiel de Cyberpunk Edgerunners 2 nous parle d'une histoire de « vengeance et de rédemption », qui prendra bien évidemment place dans les rues de Night City.

Une première bande-annonce pour la saison 2 sur Netflix

Pour cette saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, la réalisation a été confiée à Kai Ikarashi, qui avait déjà travaillé sur la première saison en tant qu'artiste. Il sera accompagné de Kanno Ichigo, lui aussi présent sur la première saison, ainsi que de Bartosz Sztybor, lauréat du prix Hugo, et de Masahiko Otsuka pour le scénario. L'animation reste assurée par le studio Trigger, dont la patte visuelle frénétique et ultraviolente est une fois de plus mise en avant dans cette première vraie bande-annonce. Cyberpunk Edgerunners 2 ne va pas faire dans la dentelle et devrait suivre de très près l'atmosphère de la première saison, l'un de ses gros points forts. Les premières images donnent en tout cas le ton et donnent furieusement envie.

source : Netflix