Netflix a prévu un mois de mars très chargé en nouveautés, mais l'une d'elles sort clairement du lot. Il s'agit non seulement du retour d'une série très appréciée, mais aussi d'une des plus grosses attentes de l'année. Il faut dire que la première saison a extrêmement bien fonctionné alors c'est tout naturel que la suite crée l'événement avant même sa diffusion.

La saison 2 de One Piece est dispo sur Netflix !

Ca fait déjà 3 ans que la saison 1 de One Piece a su créer l'événement sur Netflix avec son casting bien trouvé, sa bonne humeur et son côté loufoque assumé qui lui va comme un gant. Fort du succès de cette première itération, il était évident que la série allait continuer encore un petit bout de temps et elle revient dès aujourd'hui.

La saison 2 de One Piece est en effet disponible dès aujourd'hui sur Netflix dans son intégralité. Elle ne sera visiblement pas divisée en plusieurs parties comme Stranger Things ou encore La Chronique des Bridgerton.

Au total, ce sont donc pas moins de 8 épisodes qui vous attendent, de près d'une heure chacun. Pour cette nouvelle saison, l'équipage du chapeau de paille continue sa route en quête de Grand Line en quête de nouvelles découvertes. Sur sa route, le héros élastique et sont équipe croiseront de nouveaux ennemis comme Smoker, des visages connus comme Alvina ou encore Buggy, mais également de nouveaux alliés marquants comme Chopper ou encore Robin. Si le petit renne métamorphe sera conçu en images numériques, il sera doublé par Meaghan Dendreal pour sa VF (Mikaela Hoover en VO). Robin quant à elle est incarnée par l'actrice Lera Abova, vue dans Honey Don't ! ou encore Anna. Le reste du casting principal reste inchangé, Iñaki Godoy est Luffy, Emily Rudd incarne Nami, Mackenyu est Zorro, Jacob Romero interprète Usopp et Taz Skylar campe toujours Sanji. Tous sont à retrouver dès maintenant sur Netflix.

Source : Netflix