Netflix vient d'annuler sèchement une série pourtant très récente, mais finalement personne n'est vraiment surpris de la nouvelle. Il faut dire que ce n'était pas à la hauteur de la précédente série des mêmes créateurs.

C'est une nouvelle qui risque de faire des déçus, Netflix vient d'annuler une série très récente qui avait beaucoup fait parler d'elle lors de son annonce et à sa sortie. Visiblement, la réception n'a pas été à la hauteur des espérances et au vu de la plupart des réactions sur les réseaux sociaux, ça ne sera pas une très grosse perte, même si certains fans se sentent inévitablement orphelins.

Netflix supprime une nouvelle série et ça ne surprend pas grand monde

Il n'est pas rare de voir Netflix mettre un terme à des séries qui ne fonctionnent pas très bien. Les mauvaises langues n'hésitent pas à dire que ça arrive tout aussi souvent pour des séries appréciées d'ailleurs. Il y a toujours de fervents défenseurs, peu importe le programme. Mais cette fois, les retours sont plutôt très mitigés, pour ne pas dire mauvais. Netflix a donc annoncé avoir mis fin à Olympo, un drame espagnol par les créateurs de la série à succès Elite.

On en retrouve d'ailleurs tous les codes. Un lycée huppé, des personnalités clichées, des ados à la plastique parfaite, du sexe, des dramas à n'en plus finir et une caméra qui aime bien se rincer l’œil. Pour rappel, la série nous fait suivre une bande d'adolescents dans un lycée huppé dédié au sport. Tous s'entraînent comme des acharnés dans le but de faire partie des meilleurs. Malheureusement, entre alliances inattendues, trahisons et manipulations, tous les coups semblent permis pour gagner, même repousser les limites de son propre corps.

Pas de saison 2 pour Olympo

Pourtant, il faut croire que si Elite a assurément été un gros carton sur Netflix, cette fois la recette n'a pas fonctionné. Beaucoup de spectateurs déplorent des intrigues pas franchement très passionnantes et un filon d'ores et déjà bien exploité jusqu'à la moelle avec Elite justement. Malgré son casting de belles gueules et salué par les spectateurs d'ailleurs, Olympo n'aura pas réussi à être à la hauteur. Il n'y aura donc pas de saison 2 sur Netflix, une décision qui déçoit évidemment certains fans, mais qui était aussi très prévisible selon la plupart des utilisateurs. Heureusement, les dramas en tout genre, ce n'est pas ce qui manque sur la plateforme.

