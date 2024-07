Décidément, le mois de juillet est une véritable hécatombe pour Netflix qui va perdre plusieurs séries ultra appréciées et globalement très suivies par les utilisateurs. Sweet Home se termine sur sa saison 3, Cobra Kai entame son final avec la première partie de sa saison 6, Elite conclut avec sa saison 8… autant de bonnes séries que l’on ne verra malheureusement plus après cet été. À cette liste s’ajoute d’ailleurs Vikings: Valhalla, une série historique qui compte se finir comme elle a commencé : de manière épique.

Une autre série fait ses adieux à Netflix

Vikings: Valhalla est diffusée sur Netflix depuis 2022. Faisant suite à la série Vikings, le spin-off Valhalla rencontre un très joli succès à son lancement. La saison 1 est un carton et la saison 2 emboîte rapidement le pas. Toutes deux squattent le top 10 des séries les plus vues dans plusieurs pays et elles y resteront même près de deux mois en continu dans certains. Un très joli score qui assure une saison 3 dans la foulée.

Seulement voilà, d’après les showrunners, d’un point de vue scénaristique, la saison 3 a tout intérêt à être la dernière. La saison 3 de Vikings: Valhalla est disponible sur Netflix dès aujourd’hui, le 11 juillet 2024, et la série s’éteindra donc avec celle-ci, il n’y aura pas de suite. En tout cas, rien n’est prévu pour le moment et l’arc narratif de nos héros sera conclu à la fin de cette ultime saison.

La saison 3 de Vikings Valhalla s'annonce épique

Une saison que l’on annonce déjà comme particulièrement épique. L'intrigue se déroule 7 ans après le final de la saison 2. Harald (Leo Suter) vise à devenir roi, Leif (Sam Corlett) cherche la Terre d’Or tandis que Freydis (Frida Gustavsson) se bat toujours pour la paix de son peuple. Une saison qui sera marquée par l’arrivée d’Erik le Rouge, incarné par Goran Visnjic, notamment vu dans Urgences.

La saison 3 de Vikings: Valhalla est désormais disponible sur Netflix.

