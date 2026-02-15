Netflix ajoute aujourd'hui l'une des séries de science fiction les plus cultes de tous les temps, un vrai carton dans les années 90 à 2000 qui aura marqué toute une génération de fans.

Netflix charge son catalogue de nouveautés pour le mois de février 2026 et, dans le lot, il y a une série incontournable pour tous les fans de science-fiction. Elle aura fait vibrer les spectateurs durant près de 10 saisons, de 1997 à 2007, ouvrant par la même occasion la voie à un grand nombre de spin-off. La voilà désormais disponible en intégralité sur Netflix.

L'une des meilleures séries de science-fiction enfin dispo sur Netflix

Netflix a mis la main sur deux grosses séries cultes qui ont marqué l'histoire de la télévision : Urgences et Stargate SG-1. C'est d'ailleurs cette dernière qui débarque aujourd'hui en intégralité sur la plateforme. Véritable incontournable de la science-fiction, elle raconte à travers plus de 200 épisodes les voyages intergalactiques d'une unité d'élite qui passe à travers la fameuse porte des étoiles dans le but d'explorer et de prévenir de potentielles menaces. À l'origine, la franchise a démarré par un film très ambitieux porté par Kurt Russell, mais le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Elle renaîtra par le biais d'une série qui cartonnera des années, et devrait d'ailleurs faire de même sur Netflix désormais.

Le casting principale en profitera pour changer et c'est Richard Dean Anderson, alors connu pour son rôle de MacGyver, qui prendra le rôle principal du commandant Jack O'Neill. À ses côtés, Michael Shanks campera le rôle de Daniel Jackson, interprété par James Spader (Blacklist) dans le film original. La série révélera également l'actrice Amanda Tapping, qui fera le gros de sa carrière dans le même univers, mais aussi sur la série Supernatural ou en tant que réalisatrice sur plusieurs autres projets. C'est aussi là que l'on a tous découvert Christopher Judge, désormais connu pour être la voix de Kratos dans les derniers God of War. Alors qu'une nouvelle série Stargate est en approche, les 10 saisons de la toute première série débarquent d'un bloc sur Netflix dès aujourd'hui.

source : Netflix