Prime Video vient de faire une annonce qui va rendre fous tous les fans de cette licence absolument culte de la science-fiction. Et en plus, ça promet d'être aussi ambitieux que fidèle à l'œuvre d'origine. Un futur évènement ?

Une énorme licence culte de la science-fiction est bientôt de retour et elle va assurément créer l’évènement. On ne parle pas de Star Wars ni de Star Trek, les deux mastodontes ont encore des projets plein les poches, mais d’un tout autre univers qui reviendra prochainement sur Prime Video.

Prime Video signe le grand retour de cette série culte !

Les fans sont d’ores et déjà comme des fous et ça peut se comprendre. Prime Video a fait une annonce surprise qui fait déjà beaucoup parler chez les amoureux de science-fiction en annonçant le grand retour de Stargate.

Un univers dont le film, pourtant porté par Kurt Russell, n’aura pas marqué les esprits à l’époque de sa sortie dans les années 90. En revanche, la série dérivée, Stargate SG-1, est une véritable institution. Tout le monde la connaît au moins de nom et elle a permis à certains acteurs de devenir de vraies légendes du petit écran.

Comme Richard Dean Anderson (O’Neill) qui était déjà connu pour son rôle iconique de MacGyver ou encore Christopher Judge (Teal’c) que les joueurs connaissent aussi pour être la voix anglaise de God of War. Après une série principale qui s’est étendue sur près de 10 ans, pour 10 saisons et 214 épisodes, sans compter un bon nombre de spin-off, la franchise reviendra donc sur Prime Video.

Stargate SG1 a débuté en 1997 et s'est terminé en 2007

Une nouvelle série Stargate qui s'annonce ambitieuse et ultra fidèle

Aucune date n’a encore été donnée pour cette nouvelle série Stargate à venir sur Prime Video, ni même de pitch, mais l’on sait d’office que ce sera quelque chose de totalement nouveau. À la tête du projet on retrouve Martin Gero, un vétéran connu pour son travail de producteur sur la licence ou encore comme scénariste sur Stargate Atlantis. Seront aussi impliqués Dean Devlin et Roland Emmerich, les créateurs du film originel de 94.

Pour cette nouvelle série Prime Video, Gero veut quelque chose de nouveau et d’extraordinaire. Les responsables de la série affichent de grandes ambitions et un projet fidèle à l’esprit d’origine. Brad Wright, visage iconique de Stargate SG-1, ici consultant, affirme qu’il est maintenant possible de faire bien plus que par le passé, d’aller encore plus loin qu’en 97. Tous ont hâte de se lancer, les fans ont déjà hâte de ce retour très attendu de la licence.

Source : Prime Video