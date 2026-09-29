Netflix accueille aujourd’hui une série très différente de d’habitude et qui fait directement suite à l’un de ses grands succès de ces dernières années : One Piece.

Après l’énorme succès de la série live-action, One Piece passe aux briques. Et pas celles que vous avez déjà pu construire chez vous grâce aux sets LEGO, mais bien grâce à la nouvelle série d'animation LEGO One Piece, disponible dès aujourd’hui, le 29 septembre 2026, exclusivement sur Netflix.

Combien d'épisodes a la série LEGO One Piece de Netflix ?

Ne vous attendez cependant pas à une série au long cours comme celle en prise de vues réelles. LEGO One Piece se compose uniquement de deux épisodes d’environ 30 minutes, qui revisitent les événements des deux premières saisons de la série Netflix avec une bonne dose d’humour caractéristique des briques colorées. L’histoire reprend ainsi l’arc d’East Blue, avec les Pirates d’Arlong, avant de conduire l’équipage au Chapeau de Paille vers Grand Line, où ils rencontreront les premiers assassins de Baroque Works. Pour raconter cette « nouvelle » aventure, LEGO One Piece a trouvé le narrateur idéal : Usopp.

Le plus grand baratineur du Vogue Merry résumera en réalité les exploits de l’équipage à Tony Tony Chopper, la nouvelle recrue. Et avec Usopp aux commandes, le récit de cette nouveauté Netflix se permettra quelques libertés rocambolesques et la vérité risque d’en prendre un coup. Le reste des Mugiwara se permettra d’intervenir régulièrement pour corriger ses exagérations.

Quel est le casting de la série LEGO One Piece

Puisque LEGO One Piece fait directement le lien avec la série live-action de Netflix, on retrouvera donc le casting de cette dernière, à savoir :

Luffy : Iñaki Godoy

: Iñaki Godoy Nami : Emily Rudd

: Emily Rudd Zoro : Mackenyu

: Mackenyu Usopp : Jacob Romero

: Jacob Romero Sanji : Taz Skylar

: Taz Skylar Chopper : Mikaela Hoover

: Mikaela Hoover Baggy : Jeff Ward

: Jeff Ward Dr Kureha : Katey Sagal

: Katey Sagal Smoker : Callum Kerr

Quand sortira la saison 3 de la série One Piece de Netflix ?

La nouvelle série LEGO One Piece de Netflix sert avant tout de mise en bouche en attendant la troisième saison de la série principale; attendue en 2027. Pour mémoire, cette dernière retranscrira l’arc d’Alabasta, unanimement considéré comme le premier grand arc du manga. Mais le calendrier de sortie n’est pas dû au hasard. LEGO et Netflix se sont récemment associés également pour sortir une nouvelle vague de sets LEGO dédiés à la saison 2, notamment le 75643 Chopper, en août dernier.