Netflix crée l'événement cette semaine avec la sortie de la série live-action Avatar, le dernier maitre de l'air. Une adaptation qui semble plaire aux fans du matériel d'origine vu les premiers avis positifs. Le show TV a tout pour être un carton, à l'instar de ce film peut-être passé sous le radar et qui est pourtant sur la plateforme depuis plusieurs mois. Pour lui donner de la visibilité, la firme au N rouge a décidé de l'offrir sans aucune contrepartie.

Un film Netflix 100% gratuit

Avec les différentes hausses des prix de ces dernières semaines, on ne peut pas dire que Netflix soit généralement généreux. Certes, le géant de la SVOD fournit des contenus très régulièrement, pour lesquels les abonnés payent chaque mois, mais les cadeaux, ce n'est pas trop ça. Sauf aujourd'hui avec la mise en ligne, gratuitement, d'un long-métrage qui a été sauvé de justesse et qui cartonne. Le film d'animation Nimona est accessible à toutes et tous directement sur YouTube. Il n'y a donc pas besoin d'un abonnement. Si vous avez peur de la compression YouTube ou autre, il est également sur Netflix, mais là, il faut évidemment payer.

C'est quoi Nimona ? Il s'agit de l'adaptation d'une BD de SF sortie en 2012 déjà. « Dans un monde médiéval futuriste, un chevalier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. La seule personne capable de l'aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente espiègle qui pourrait bien être le monstre métamorphe qu'il s'est juré de détruire » (via Netflix). Grâce à sa capacité de métamorphe, l'adolescente peut se transformer en plein de créatures différentes comme un ours, un oiseau, un singe voire une baleine. Nimona traite d'une amitié improbable avec ce chevalier accusé à tort, mais surtout de la nécessité de s'accepter et d'accepter les autres.

Regardez gratuitement Nimona sur YouTube

Nimona aborde également les questionnements identitaires, ce qui aurait pu peut-être précipiter sa chute. À la base, le projet était dans les mains de Blue Sky Studios (L'Age de glace), un studio de la Fox. Mais après la fusion avec Disney, la firme aux grandes oreilles, qui était en désaccord avec certains des thèmes, a tout annulé. Finalement, c'est la société indépendante Annapurna Pictures qui a sauvé Nimona, mais aussi Netflix en l'ajoutant à son catalogue. Et Disney risque de s'en mordre les doigts car c'est un véritable carton.

C'est l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années à la vue des retours Rotten Tomatoes. Il obtient 93% avec 100 critiques professionnelles, et 91% avec plus de 2 500 avis de spectateurs. Et sa popularité pourrait encore exploser. En mars prochain, le film d'Annapurna Pictures et Netflix se rendra au Dolby Theatre sur Hollywood Boulevard pour la soirée des Oscars 2024. Et il ne sera pas là pour faire de la figuration puisqu'il est nommé dans la catégorie « Meilleur film d'animation » avec Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Mon ami robot et Spider-Man Across the Spider-Verse.

On verra si le long-métrage arrive à battre ses féroces concurrents ou non, mais en tout cas, il semble mériter sa place ne serait-ce que pour ses visuels. En attendant le verdict dans quelques semaines, vous pouvez regarder Nimona gratuitement sur YouTube jusqu'au 26 février prochain seulement. Après cela, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être abonné à Netflix.