Netflix est l’une, si ce n’est la plateforme la plus influente en ce qui concerne la popularité des séries et films. L’entreprise est à l’origine de shows qui font partie des classiques de la pop culture actuelle : Stranger Things, Squid Game, Arcane, Mercredi, etc. Son pouvoir est tel, qu’elle a littéralement le droit de vie ou de mort sur un programme. Si les séries précédemment citées ont eu la chance de connaître le succès grâce à un public au rendez-vous, ce n’est pas le cas d’autres, et il n’y a pas de traitement de faveur. En effet, ce projet Netflix, réalisé par les créateurs d’une des plus grosses réussites de la plateforme, s’est vu annulé au bout d’une seule saison seulement.

Créer Cobra Kaï n’aura pas suffi, cette série Netflix annulée

Les créateurs de Cobra Kaï, la série se déroulant après les événements de Karaté Kid, ont produit un autre show : Obliterated, ou Chargés à Bloc en français. Cette dernière a malheureusement été annulée, il n’y aura pas de saison 2. Pourtant, lors de sa sortie, le show se place dans le top 10 des contenus de la plateforme pendant 6 semaines consécutives ! Cependant, l’entreprise décide de mettre fin au programme après avoir comparé les coûts par rapport au nombre de vues. Cela montre l’exigence qu’à Netflix quant à ses produits. Ayant une équipe de renom, la société a sûrement voulu mettre le paquet en donnant un gros budget. Seulement voilà, plus l’argent investi est important, plus les contraintes de revenus minimums le sont aussi. C’est ce qui aura coûté la vie à Obliterated.

Obliterated ou Chargés à bloc est une comédie dramatique d’action en huit épisodes d’une cinquantaine de minutes. Elle met en scène une équipe d’opérations spéciales d’élite réunie pour désamorcer une bombe nucléaire, rien que ça, posée par un groupe terroriste à Las Vegas. La mission s’effectue rapidement et ils décident de célébrer cela avec une énorme beuverie. Seulement voilà, le lendemain matin, ils se rendent compte que l’explosif neutralisé la veille n’était pas le bon. En pleine gueule de bois, ils vont devoir terminer leur mission. Le scénario reprend des mécaniques comiques de ce qu’on l’on peut voir dans Very Bad Trip. Le show est bien déjanté et mérite tout de même le coup d'œil pour les amateurs du genre. Pour le moment, la totalité des épisodes reste disponible sur Netflix.