Voici les nouvelles arrivées de la semaine dans le catalogue de Netflix, qui va proposer une multitude de films très appréciés aux côtés de nouvelles mini-séries à découvrir.

C’est une nouvelle semaine qui démarre et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci sera loin d’être comme les autres pour des millions de personnes. Pourquoi ? Parce que dans trois petits jours seulement, GTA 6 sera enfin disponible sur PS5 et Xbox Series. Autant dire que les plateformes de SVOD vont avoir de la concurrence sur le temps de rétention de leur public, donc, même si Netflix va comme à son habitude multiplier les sorties pour toucher le maximum d’abonnés possible. Voici les prochaines arrivées du catalogue.

Les films Netflix de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

Côté films, tout d’abord, la diversité sera à l’honneur avec de nombreuses arrivées d’un genre très différent. Les amateurs de science-fiction pourront par exemple découvrir Oblivion, film post-apocalyptique porté par Tom Cruise et Morgan Freeman, tandis que L’Art du mensonge viendra apporter une touche de thriller au catalogue de Netflix. La comédie sera également à l’honneur avec Death of a Unicorn et les films Cendrillon, tandis que romance, animation et horreur viendront finalement clôturer le palmarès des nouveautés de la semaine.

17/11 : Oblivion L'Art du mensonge See You on Venus

18/11 : Death of a Unicorn Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

19/11 : Comme Cendrillon

20/11 : Sœurs de sort Smile Les Orphelins

22/11 : Black Christmas Mars Express



Les séries de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

Côté séries en revanche, c’est le calme plat pour Netflix ces prochains jours, qui ne va ajouter que deux nouveaux programmes à découvrir pour ses abonnés. Le premier, la Comtesse de Monte-Cristo, est une mini-série dramatique française de 8 épisodes relatant la vengeance d’une femme dont le fiancé a été empoisonné en 1815. La seconde, The Altruists, est quant à elle une mini-série inspirée de faits réels revenant sur le scandale FTX, une affaire de romance toxique sur fond d’escroquerie.

16/11 : La Comtesse de Monte-Cristo

19/11 : The Altruists



Source : Netflix