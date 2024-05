L’été arrive à grands pas et alors que l’on commence doucement à retrouver le soleil chez nous, Netflix fait monter la sauce en nous dévoilant ce qui nous attend sur son catalogue pour la saison estivale. On le sait, de grosses séries sont attendues cette année, notamment le retour de Cobra Kai ou encore Outer Banks et Squid Game. Mais une autre série très appréciée fera son grand retour et on en a enfin un premier aperçu !

Une série hyper appréciée de retour sur Netflix !

That '70s Show, une série iconique des années fin 90 début 2000, a marqué toute une génération avec son casting haut en couleur révélant par la même occasion l'excellente Mila Kunis ou encore Achton Kutcher et Laura Prepon, cette étant devenue une véritable star avec Orange is the new Black. Fort de son succès et de son aura, une suite a été commandée et diffusée sur Netflix. Son nom, That '90s Show, et elle entamera sa deuxième saison prochainement d’ailleurs. On y suit la descendance des principaux personnages de la série originelle qui, toujours fourrée chez les parents d’Eric Forman et le fameux sous-sol. Les jeunes y découvrent les joies de l’adolescence dans les années 90 et tout ce qui va avec.

Une fois encore, la série parle au plus grand nombre, en tout cas, elle parle à notre génération, les enfants des années 80-90. L’humour est toujours au rendez-vous, les références sont évidemment très nombreuses et l’on a vite fait de s’y retrouver, même si un océan sépare la culture européenne et américaine. Quoi qu’il en soit, That '90s Show revient dès le 27 juin pour sa Partie 2 (saison 2) et sa Partie 3 (saison 3) est déjà datée au 24 octobre de cette année, toujours sur Netflix évidemment. Un double rendez-vous qu’il serait dommage de rater, en attendant, on nous laisse sur un premier aperçu de ce qui arrive.