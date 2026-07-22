En attendant sa sortie dans les prochains mois, Netflix dévoile les premières images de sa vision du reboot d'une série américaine culte des années 80 et 90.

Après le retour de Malcolm plus de 20 ans plus tard en avril dernier chez Disney+, c'est désormais au tour de Netflix de remettre au goût du jour une autre vieille série qui avait marqué son temps quant à elle près de 40 ans ans plus tôt : A Different World. Histoire de pousser sa filiation au maximum, le reboot de cette série fera ses débuts sur la plateforme SVOD au N rouge exactement le même jour que l'œuvre originale a fait les siens à la télévision il y a 39 ans de cela.

Des premières images du reboot de A Different World par Netflix

À l'origine une série spin-off du Cosby Show, A Different World avait pour vocation d'aborder des thèmes que le show principal évitant, comme l'égalité des droits, l'identité des classes et des peuples, les orientations sexuelles. Le synopsis présentait une étudiante de Hillman un lycée majoritairement afro-américain, avec une colocataire blanche. 39 ans après le début de cette série, Netflix entend offrir un reboot à cette série influente dans le paysage télévisuel américain.

La plateforme SVOD a ainsi partagé de premières images présentant la nouvelle génération de son reboot de A Different World, mais avec la petite touche en plus d'une partie du casting original servant de mentors. Les premières images partagées par Netflix présentent cette nouvelle promotion, composée notamment de Rashida (Alijah Kai), Shaquille (Cornell Young IV), Amir (Jordan Aaron Hall), Hazel (Kennedi Reece), Kojo (Chibuikem Uche) et Jalen (Elijah J. Roberts).

Tout aussi remarquables sont les visages familiers qui font leur retour à Hillman dans les images que présente Netflix. Les nouvelles photos confirment en effet que Jasmine Guy, Kadeem Hardison, Cree Summer et Darryl M. Bell reprennent leurs rôles respectifs de Whitley, Dwayne, Freddie Brooks et Ron Johnson. Charnele Brown revient également dans le rôle de Kimberly Reese.

Une première prévue 39 ans jour pour jour après celle de la série originale

En plus de ces premières images, Netflix confirme donc que son reboot de A Different World fera son entrée dans le catalogue de la plateforme SVOD le 24 septembre 2026. Soit exactement le même jour que la première de la série originale, qui a donc eu lieu le 24 septembre 1987. Une forme de boucle bouclée pour un reboot aussi marquant que l'œuvre dont elle s'inspire ? Verdict dans les prochains mois.

Source : Netflix