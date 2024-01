Netflix va bientôt rempiler avec ce gros carton de 2023 qui va enchainer les projets cette année. On attend pas moins de deux gros films ! Une suite et une version alternative qui devrait certainement plaire aux fans de la première heure.

L’année dernière, Netflix nous a sorti de sacrées cartouches. L’une d'elles provenait de l'imaginaire fumant de Zack Snyder. Rebel Moon, un Star Wars snyderien, a marqué le mois de décembre dernier, mais pas seulement pour de bonnes raisons. Le film a largement divisé l'opinion. La presse l'a majoritairement descendu, mettant en lumière des effets spéciaux donnant la nausée, une trame qui part dans tous les sens et un léger abus sur les ralentis.

Rebel Moon est un gros carton, mais pas une franche réussite...

Difficile de leur donner tort. Le film ressemble à un pur délire d’adolescent, il mélange les genre sans jamais reussir à en faire un cocktail réellement plaisant et nous fait suivre une troupe de héros bodybuildés qui cherchent tous à avoir plus de classe les uns que les autres. La caméra glorifie ensuite par des poses héroïques avec de gros ralentis sur fond vert le moindre mouvement de cette troupe hétéroclite, dont les membres semblent pourtant tous sortir du même moule.

En prime, après près de 2h30 de film, on ne comprend toujours pas tout, on n'a pas l'impression de connaître les héros, l'étendus de l'univers qui nous tease pourtant un monde aussi vaste que la saga de George Lucas. Heureusement, qu'il y a Kora, la protagoniste principale interprétée par la charmante Sofia Boutella qui tient à bout de bras la baraque. Un divertissement tout juste honnête pour beaucoup, mais déjà adulé par les fans de Zack Snyder, comme toujours. Cela n'a pas empêché le film de cartonner sur Netflix et de préparer des suites, un jeu vidéo mais aussi une surprise.

Sofia Boutella qui incarne Kora dans Rebel Moon

Une suite et une version non censuré arrivent, ça va charcuter !

Comme avec Justice League, le réalisateur a préparé une nouvelle version de son dernier film. Un Rebel Moon classé R, l’équivalent d'un moins de 16 ans chez nous, sortira cette année comme l'a annoncé Snyder dans un podcast en début de mois.

Il s’agira presque d’un nouveau film, « comme si ça se passait dans un univers parallèle » d’après le réalisateur. Lorsque le film était en préparation, Netflix aurait demandé que Rebel Moon soit accessible à un large public et que le film respecte la norme des 2 heures. Snyder aurait donc coupé près de 200 pages de scénario en divisant son œuvre en deux parties. Il aurait également fait de nombreuses concessions, ce qui, selon lui, explique la mauvaise réception de son long-métrage.

Mais bonne nouvelle, Netflix aurait finalement dit à Zack Snyder qu’il avait carte blanche pour proposer et sortir une seconde version de son film. Une liberté artistique totale qui se traduira par un film plus long, des séquences inédites donc, mais aussi une violence bien plus marquée. On a une idée assez précise de certaines scènes avec des hectolitres de sang, mais pour le reste, nous attendrons de voir.

C'est le genre de scène qui risque de saigner dans la prochaines version du film.

Dates de sortie de la nouvelle version de Rebel Moon et sa suite

Cette nouvelle version de Rebel Moon se dévoilera durant l’été 2024, ça arrive donc plutôt vite. Le second film arrivera quant à lui bien plus tôt, Rebel Moon Part 2: L’entailleuse débarquera le 19 avril 2024. Aura-t-il lui aussi le droit à sa version longue non censurée ? Bonne question. En tout cas, la bande-annonce nous promet une nouvelle fois un film riche en scènes d’action et en ralentis, la marque de fabrique de la maison.

ATTENTION ! Ne regardez la bande-annonce ci-dessous uniquement si vous avez déjà vu Rebel Moon, gare aux spoilers !