Il y a un peu plus d'une semaine, les nouveautés Netflix de décembre 2023 ont été annoncées. Sans surprise, c'est un mois bien fourni, généreux, bref, qui vous occupera pendant cette période des fêtes de Noël. Au menu, il y a de l'inédit, mais également des visages connus. C'est le moment pour les fans, ou les néophytes, de se (re)voir des classiques du cinéma. Un film ultra culte vient justement d'arriver sur la plateforme de SVOD, et vous n'allez pas vouloir le louper.

Un grand film vient d'arriver sur Netflix

C'est bientôt le week-end, et il faut se préparer une petite liste de films et séries à regarder. Dès aujourd'hui, vous pouvez notamment visionner Pulp Fiction sur Netflix. Ce long-métrage légendaire, sorti en 1994, est réalisé par Quentin Tarantino (Kill Bill, Reservoir Dogs), et a carrément remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 1994. C'est une histoire de gangsters originale, portée par des performances iconiques et qui mélange violence, humour, et dialogues mémorables. Si vous ne l'avez jamais vu, il va falloir rectifier le tir dès maintenant.

En vérité, ce n'est pas le seul long-métrage à avoir fait son arrivée sur Netflix en ce 15 décembre 2023. Il y en a également trois autres, mais ils ne sont peut-être pas aussi connus. Enfin, presque, puisqu'il y a tout de même l'excellent The Social Network sorti en 2010. Pour rappel, il s'agit du film retraçant, entre autres, la conception de Facebook par Mark Zuckerberg, et les procès qui ont été lancés à son encontre par d'anciens camarades d'Harvard. Il est signé David Fincher (Fight Club, Gone Girl), ce qui est un gage de qualité.

Les deux autres vont parleront probablement moins, ou pas. On a d'abord Burlersque, un film musical qui s'est offert la présence de Cher et Christina Aguilera. Vous l'aurez compris, c'est la bande-originale qui a vraiment marquée les esprits, au point de décrocher le prix de la meilleure chanson originale lors de la 68e cérémonie des Golden Globes. Enfin, on a Familia, un drame québécois ayant reçu des retours mitigés de la presse, mais un accueil plus chaleureux des spectateurs. On vous laisse faire votre choix sur Netflix.

Les sorties de décembre 2023

Voici la liste complète des prochains films à venir sur Netflix tout au long du mois de décembre. Vous allez voir, il y a encore de quoi faire, avec notamment un film d'action très attendu par Zack Snyder, Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu. Ce dernier promet d'être visuellement somptueux, avec des séquences d'action digne de ce nom. Pour le reste, on vous laisse découvrir tout ça, c'est plutôt varié.

Maestro (20 décembre)

Moi, apprivoisée ? Acte 2 (20 décembre)

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Mon beau-frère est un vampire (24 décembre)

Thank You, I’m Sorry (26 décembre)

Au cas où, voici la liste des futures séries de décembre 2023 :