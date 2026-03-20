Les sorties s’enchaînent mais ne se ressemblent pas sur les plateformes de SVOD. En particulier sur Netflix, qui est décidément très en forme en ce début d’année 2026. En effet, mois après mois, le service de streaming multiplie les nouveautés et les classiques au sein de son catalogue, en allant parfois même jusqu’à faire d’une pierre deux coups. Pour preuve, dès aujourd’hui, les abonnés à Netflix peuvent se lancer à la découverte de Peaky Blinders : L’Immortel, suite de la série britannique très populaire diffusée entre 2013 et 2022.

La suite cinématographique de Peaky Blinders débarque sur Netflix

Demandez aux amateurs de séries télévisées quelles sont celles qu’ils estiment le plus, et entre deux Breaking Bad, The Walking Dead et autres Game of Thrones, il y a de grandes chances que le nom de Peaky Blinders revienne à plusieurs reprises. Racontant l’histoire d’une famille de criminels de Birmingham peu avant les années 20, la série mettant en scène Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson et Sophie Rundle a en effet connu un grand succès critique et commercial. Un succès qui se prolonge aujourd’hui en collaboration avec Netflix.

Car si Peaky Blinders, à l’origine diffusée sur les chaînes BBC Two et BBC One, s’est clôturée au terme de sa saison 6 il y a maintenant plusieurs années, cela ne veut pas dire pour autant que Steven Knight était prêt à faire ses adieux à ses personnages. À la place de produire une septième saison, le créateur s’est ainsi associé avec Netflix pour la production d’un film faisant office de suite, à retrouver dès aujourd’hui sur les ondes de la plateforme de SVOD. Et naturellement, tout le casting original a accepté de rempiler pour l’occasion.

Plaçant son intrigue à Birmingham en 1940, Peaky Blinders : L’Immortel s’intéresse cette fois-ci à la façon dont Tommy Shelby est contraint de sortir de son exil volontaire afin de se confronter à un nouveau destin tragique. Car tandis que l’avenir de sa famille comme du pays sont en jeu en pleine Seconde Guerre Mondiale, le personnage incarné par Cillian Murphy se retrouve alors confronté à un terrible choix : assumer son héritage de Peaky Blinders… ou le réduire en cendres. Un synopsis prometteur, donc, à retrouver dès aujourd’hui sur Netflix.

Source : Netflix