Netflix va encore frapper fort avec une nouvelle adaptation en série, histoire d’attirer toujours plus de spectateurs. Cette fois, la plateforme s’attaque à un jeu vidéo culte.

Netflix continue de miser sur les adaptations originales en annonçant un tout nouveau projet qui devrait faire saliver les amateurs de jeux vidéo et de téléréalité. Le géant du streaming prépare une émission inspirée du célèbre jeu Overcooked, en collaboration avec le studio A24, déjà connu pour ses productions audacieuses et créatives. Une idée surprenante, mais qui pourrait bien séduire un large public.

Une adaptation culinaire sur Netflix

Le concept reste fidèle à l’esprit du jeu, des équipes de candidats devront cuisiner contre la montre dans des environnements chaotiques. Tout comme dans Overcooked, il faudra faire preuve de coordination, de communication et surtout de sang-froid pour réussir à servir les plats à temps. Netflix semble vouloir capturer cette frénésie coopérative, en l’adaptant au format d’une compétition culinaire déjantée, dans la lignée de Nailed It! ou Floor is Lava.

Ce projet marque aussi une première pour A24, qui s’aventure ici dans le domaine de la téléréalité. Le studio travaillera main dans la main avec Gemma Langford, Oli De-Vine et Phil Duncan, les créateurs du jeu au sein de Ghost Town Games, afin de transposer son univers coloré et coopératif à l’écran.

Du jeu vidéo à la télévision

Sorti en 2016, Overcooked a connu un immense succès grâce à son gameplay simple mais terriblement addictif. Jouable jusqu’à quatre participants, il met les joueurs dans la peau de chefs essayant de gérer des cuisines truffées d’obstacles de la glace glissante aux tapis roulants capricieux. Le jeu a d’ailleurs été récompensé à plusieurs reprises, notamment aux BAFTA Games Awards 2017.

L’idée d’en faire une émission télévisée n’est donc pas si folle : avec son mélange de compétition, de tension et de fous rires, Overcooked coche toutes les cases d’un divertissement familial. Reste à voir comment Netflix et A24 réussiront à recréer ce joyeux chaos sans perdre le charme du jeu original.

Source : Deadline