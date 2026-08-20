Après six ans et bons et loyaux services, une série culte de Netflix fait son chant du cygne alors que son ultime saison est disponible dès maintenant sur la plateforme SVOD.

Après 4 précédentes saisons et des débuts sur Netflix il y a déjà six ans de cela, c'est l'heure pour la plateforme au SVOD au N rouge d'offrir une ultime saison à l'une de ses séries les plus populaires, forte de plus de 200 millions de vues. La saison 5 d'Outer Banks est en effet disponible dès aujourd'hui dans son intégralité, histoire pour les fans de dire adieu on l'espère en beauté pour le conflit opposant les Pogues et les Kooks.

La toute dernière saison d'Outer Banks enfin disponible sur Netflix

La série Outer Banks exclusive à Netflix est pour rappel Outer Banks est une série d'aventure et de mystère qui se déroule sur l'île fictive de Kildare, en Caroline du Nord. L'histoire suivait à la première saison sortie en 2019 un adolescent nommé John B qui recrute ses trois meilleurs amis pour partir à la recherche d'un trésor légendaire lié à la disparition de son père. La série oppose deux groupes sociaux que tout sépare : les Pogues, issus d'un milieu modeste, et les Kooks, d'un milieu aisé.

Après tant de saisons d'aventures et de mystères, il est donc temps pour la série phare de Netflix de rencontrer son ultime dénouement avec la saison 5 disponible dès ce 20 août 2026 sur la plateforme SVOD. Elle compte en tout 10 épisodes d'ores et déjà catalogués, contrairement à la précédente saison qui avait fait l'objet d'un découpage en deux parties.

Un dernier tour pour le casting populaire d'Outer Banks

Pour cette saison 5 de la série Netflix populaire, on retrouve certaines têtes connues du casting d'Outer Banks, et d'autres brillent fatalement par leur absence en raison des événements des précédentes saisons. Les acteurs répondant présents sont quoi qu'il en soit :

Austin North (Topper)

Carlacia Grant (Cleo)

Chase Stokes (John B.)

Cullen Moss (Shoupe)

Drew Starkey (Rafe)

Fiona Palomo (Sofia)

J. Anthony Crane (Chandler Groff)

Jonathan Daviss (Pope)

Madelyn Cline (Sarah Cameron)

Madison Bailey (Kiara)

J. Anthony Crane et Cullen Moss deviennent quant à eux des acteurs réguliers pour cette saison finale.

Source : Netflix