Netflix a enfin daté la fin de cette série ultra populaire et très appréciée, la nouvelle bande-annonce va faire très mal aux fans qui espéraient de gros changements.

L'une des séries les plus populaires de Netflix s'apprête à son tour à faire ses adieux. L'ultime saison a enfin une date de sortie et on a même eu le droit à une bande-annonce chargée en émotion. La fin était prévue et le final de la précédente saison avait sonné tous les fans, autant dire que cette conclusion est fermement attendue.

Clap de fin pour cette série très populaire de Netflix

C'est définitif, Outer Banks va bien faire ses adieux à Netflix au terme d'une cinquième saison qui doit encore apporter beaucoup de réponses et surtout un point final à toutes les intrigues. La fin de la saison 4 a eu l'effet d'une bombe chez les fans au point que plusieurs milliers d'entre eux ont même fait une pétition. Mais au vu de la bande-annonce partagée par Netflix, rien ne va changer, bien au contraire. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'avoir le fin mot de l'histoire puisque la saison 5 d'Outer Banks est attendue pour le 20 août 2026.

ATTENTION SPOILERS : si vous n'êtes pas à jour dans Outerbanks, on vous conseille de faire immédiatement demi-tour.

La saison 5 d'Outer Banks va faire mal au cœur de nombreux fans

Les Pogues sont dos au mur, toujours obligés de faire alliance avec Rafe, le frère de Sarah qui tente de se racheter. Mais rien n'est plus pareil depuis le drame survenu au Maroc, et qui a valu à Netflix un torrent de réactions enflammées. JJ, est mort, tué par son père biologique qui s'est échappé et continue ses méfaits. John B, Sarah, Kiara, Cleo et Pope n'ont plus le choix que d'affronter cette dure réalité.

La saison 5 d'Outer Banks s'annonce particulièrement chargée en émotion, d'autant que la mort de JJ, personnage hautement apprécié, semble bien définitive. Son nom n'apparaît pas au casting de cette nouvelle saison bien que cela puisse être une manœuvre de Netflix pour garder la surprise. En revanche, tout le reste du groupe rempile bel et bien, à savoir Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss ( Pope) et Carlacia Grant (Cleo). Bien entendu, Drew Starkey (Rafe Cameron) sera lui aussi de retour pour la saison finale de cette série à succès de Netflix.