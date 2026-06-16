Netflix a enfin validé le renouvellement d'une série très appréciée et qui a cartonné, mais qui a aussi créé la polémique à sa sortie dans le pays dont elle s'inspire pour toute son histoire.

Netflix continue de capitaliser sur ses films et séries phares et a enfin validé le renouvellement d'une série très appréciée. C'est à la fois une très bonne surprise et une annonce qui fait forcément plaisir, mais c'était aussi un peu couru d'avance au vu de la fin de la première saison.

Une saison 2 pour cette série Netflix très appréciée

La dernière série de Stephen Knight, créateur de Peaky Blinders, a été renouvelée pour une nouvelle saison comme nous le rapporte Variety. La saison 2 de House of Guinness entrera donc en production dès début 2027, et nous plongera de nouveau dans l'Irlande des années 1860, alors que la famille se déchire pour le contrôle de l'empire du célèbre brasseur à la mort du père de la famille à la tête de l'entreprise jusqu'ici.

Débutée en 2025, la série a rencontré un très joli succès sur Netflix. Sur Rotten Tomatoes, elle culmine avec un score de 90% de la part des spécialistes qui saluent notamment son casting, le jeu des acteurs, mais aussi l'ambiance et les décors incroyables. Il faut dire que le créateur connait bien le dossier après avoir chapeauté Peaky Blinders pendant des années. Pourtant, en Irlande, la série a fait polémique à cause des nombreuses libertés prises sur le contexte historique notamment.

Quoi qu'il en soit, les spectateurs ont en tout cas répondu suffisamment présents pour que Netflix commande une suite. Pour rappel, la saison 1 se termine sur un cliffhanger important qui ne pouvait d'ailleurs que présager une suite pour la série. Stephen Knight pourrait bien rempiler, d'autant qu'il avait déjà exprimé sa volonté de continuer l'aventure, mais le scénariste est actuellement occupé à écrire le prochain James Bond, ce qui pourrait donc entrer en conflit. Quoi qu'il en soit, la saison 2 de House of Guinness verra bien le jour sur Netflix d'ici 2028 très certainement. Le tournage débute quant à lui dès le début d'année 2027, le temps de peaufiner quelques détails d'ici là.

Source : Variety