Netflix veut finir l’année en beauté et dévoile les premières images ainsi qu’une date de sortie pour son futur gros carton très attendu. Et visiblement, ça s’annonce comme un vrai carnage.

Le monstre est de retour. Trois ans après le succès du premier film, Netflix réveille à nouveau les montagnes de Norvège avec Troll 2, une suite qui s’annonce plus spectaculaire encore. Le premier épisode, sorti en 2022, avait créé la surprise en devenant le film non anglophone le plus regardé de l’histoire de la plateforme, avec plus de 100 millions de vues. Autant dire que cette suite était très attendue.

Un futur carton sur Netflix

Le film reprend là où tout s’était arrêté. Un nouveau troll surgit des profondeurs du pays, semant la panique et la destruction sur son passage. Face à lui, on retrouve Nora, Andreas et le capitaine Kris, bien décidés à sauver la Norvège d’une catastrophe annoncée. Mais cette fois, le défi est encore plus grand, pour espérer vaincre la créature, ils devront percer les secrets enfouis de la mythologie nordique et faire équipe avec de nouveaux alliés.

Réalisé une fois de plus par Roar Uthaug (Tomb Raider, The Wave), Troll 2 promet une aventure plus sombre et plus intense. Le scénario, signé Espen Aukan, s’appuie sur les légendes et les paysages du pays pour créer une ambiance unique, à mi-chemin entre le film catastrophe et le conte fantastique. Le tout avec des effets visuels revus à la hausse et une mise en scène encore plus impressionnante.

Un film d’hiver parfait pour les fans de grands spectacles

Au casting de ce film Netflix, plusieurs visages familiers font leur retour, comme Ine Marie Wilmann (War Sailor), Kim Falck (Beforeigners) ou encore Mads Sjøgård Pettersen (Home for Christmas). Ils seront rejoints par Sara Khorami (22 July) et Aksel Almaas (Alt for Norge), deux nouveaux venus prêts à affronter la bête.

Le trailer laisse entrevoir un film plus rythmé, plus épique et plus émotionnel. Les fans de la première heure devraient y retrouver tout ce qu’ils aimaient : des décors grandioses, une tension constante et ce petit grain d’humour typiquement norvégien. Troll 2 sera disponible sur Netflix à partir du 1er décembre 2025. Parfait pour frissonner au chaud devant l’écran alors que l’hiver s’installe.

Source : Netflix