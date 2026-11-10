Entre 2008 et 2012, les films Twilight auront accompagné toute une génération d’adolescents, qui découvraient alors sur grand écran les aventures de Bella Swan, Edward Cullen et Jacob Black écrites par la romancière Stephenie Meyer. Et de l’eau a beau avoir coulé sous les ponts depuis, cela ne veut pas dire pour autant que la franchise est vouée à rester au placard. Car après avoir appris en septembre 2024 qu’une série animée Twilight devait faire son arrivée du côté de chez Netflix, nous avons enfin des nouvelles de ce fameux projet encore très mystérieux.

Netflix commande deux saisons pour la série Midnight Sun

En effet, à l’occasion du dernier bilan financier de Lionsgate, Kevin Beggs, président de la compagnie, a non seulement confirmé que la série d’animation adaptée du roman Midnight Sun était toujours dans les tuyaux, mais qu’il était en plus question d’une commande de deux saisons de la part de Netflix, qui a donc visiblement toute confiance en ce projet. Tout comme le boss de Lionsgate, d’ailleurs, qui a assuré avoir de « grandes attentes » pour cette série considérée comme « une continuation et une extension » de l’univers de Twilight.

Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisque l’adaptation de Midnight Sun ne dispose pour l’heure d’aucun détail supplémentaire. Tout ce que l’on sait, c’est que le projet est dirigé par Sinead Daly (The Walking Dead: World Beyond) et qu’il est décrit comme « une série d’animation pour adultes » dans laquelle « Meyer et son équipe sont très impliqués ». Pour le reste, ni Netflix, ni Lionsgate n’ont communiqué la moindre information, tant pour ce qui touche au casting qu’à la date de sortie.

Qu’est-ce que Midnight Sun ?

Pour rappel, Midnight Sun est un roman se déroulant en parallèle du premier tome de Twilight, Fascination, dans lequel on assiste aux mêmes événements en se plaçant cette fois-ci du point de vue d’Edward Cullen. Sorti en août 2020, il semble toutefois avoir bénéficié d’un succès plus confidentiel que la série-mère, même s’il représente un bon moyen pour les fans de la saga d’approfondir davantage encore l’univers à travers un autre de ses héros. À ce jour, aucune suite à ce roman n’a été publiée par Meyer.

Source : Lionsgate