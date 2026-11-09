Les films et séries Netflix de la semaine du 9 au 15 novembre 2026 sont à découvrir dans notre calendrier des sorties. Ne manquez aucune nouveauté, on a le programme pour vous.

Il y a du nouveau sur Netflix du 9 au 15 novembre 2026. On vous liste tous les nouveaux films à venir, avec des nouveautés événements et des titres cultes entre autres. De même, retrouvez le calendrier de sortie des séries à venir cette semaine sur la plateforme de SVOD. Vous aurez droit au retour d'une téléréalité hyper populaire, une suite historique et une nouveauté.

Quels films sortent la semaine du 9 novembre sur Netflix ?

Netflix a décidé de vous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année dès le mois de novembre. Cette semaine, la plateforme de SVOD accueille plusieurs films de Noël et autres comédies familiales. Dans un autre style, elle opte aussi pour des titres cultes. Dès demain on pourra notamment revoir le premier film live-action Scooby-Doo avec Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires). Autre licence immanquable à retrouver, les deux volets de Sex and the City, suites de la série HBO, seront bientôt dispo sur la plateforme. Enfin, on est très curieux de découvrir Heartland, un film à l'ambiance western sur une ancienne chanteuse de country à la recherche de sa nièce. Mais il y a un tas d'autres nouveautés à venir :

9 NOVEMBRE : Un bon avocat

10 NOVEMBRE : Scooby-Doo Y'a pas de réseau

11 NOVEMBRE : Avedon - documentaire sur le photographe nord-américain Le Gospel de Noël Mes héros

12 NOVEMBRE : Allen Badh Elfe Frère Noël Noël dans ta peau Sex and the City 1 et 2 Tout... sauf en famille

13 NOVEMBRE : Gainsbourg : Vie héorïque - biopic sur le chanteur français Heartland Retour chez ma mère Un tour chez ma fille Voisin contre voisin

14 NOVEMBRE : Raoul Taburin a un secret



Toutes les nouvelles séries à sortir du 9 au 15 novembre 2026

En matière de séries, le programme est plus léger sur Netflix. Cela dit, il devrait quand même faire la joie d'une part des abonnés du 9 au 15 novembre. On est notamment impatient de retrouver L'Impératrice pour une saison 3 qui va nous replonger dans l'histoire de Sissi alors qu'elle s'en va parcourir l'Europe. Alors que les deux premières saisons s'étaient classées dans le top 10 de la plateforme, on se doute que vous serrez beaucoup à dévorer les 6 nouveaux épisodes. Dans un autre style, la téléréalité Love is Blind revient pour une nouvelle saison de l'édition Habibi. Toujours aussi populaire, le concept des rencontres amoureuses totalement à l'aveugle promettent encore de belles surprises. Enfin, une dernière nouveauté arrive cette semaine :

11 NOVEMBRE : The Body

12 NOVEMBRE : L'Impératrice | saison 3 Love is Blind, Habibi | saison 2 - téléréalité de dating à l'aveugle

