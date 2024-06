Les amateurs de la série culte Peaky Blinders peuvent se réjouir : Netflix a donné son feu vert pour la production d'un film basé sur la célèbre série. Cillian Murphy reprendra son rôle iconique de Thomas Shelby, le héros de guerre devenu gangster qui gravite dans les bas-fonds de Birmingham des années 1900. Depuis le temps que tout le monde parle d'un film...

Une suite très attendue pour Peaky Blinders sur Netflix

Le film, décrit comme une continuation de la série, reste entouré de mystère en ce qui concerne son intrigue. Les fans devront patienter pour connaître les détails de l'histoire. Steven Knight, créateur de la série, a écrit le scénario, garantissant ainsi la fidélité à l'esprit original de Peaky Blinders. À la réalisation, on retrouvera Tom Harper, qui avait déjà dirigé plusieurs épisodes de la première saison.

Cillian Murphy a exprimé sa satisfaction de revenir dans cet univers sombre et intense, déclarant : « Il semble que Tommy Shelby n’en avait pas fini avec moi… C’est très gratifiant de collaborer à nouveau avec Steven Knight et Tom Harper sur la version cinématographique de Peaky Blinders ». Murphy, récemment oscarisé pour son rôle dans Oppenheimer de Christopher Nolan, est actuellement en production pour 28 Years Later, la suite tant attendue de 28 Days Later.

La production du film sera assurée par Knight lui-même, aux côtés de Caryn Mandabach, Cillian Murphy et Guy Heeley, en collaboration avec BBC Film. Knight a promis que le film serait un chapitre explosif de la saga Peaky Blinders, affirmant : « Ce sera un épisode de Peaky Blinders à la guerre, sans aucune retenue ».

Tom Harper a partagé son enthousiasme pour ce projet en déclarant : « Quand j’ai dirigé Peaky Blinders il y a plus de dix ans, nous ne savions pas ce que la série deviendrait, mais nous savions qu’il y avait quelque chose d’explosif dans l’alchimie du casting et de l’écriture. Peaky a toujours été une histoire de famille - et il est incroyablement excitant de se réunir avec Steve et Cillian pour apporter le film aux spectateurs du monde entier sur Netflix ».

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez retrouver les sorties de la semaine de Netflix.