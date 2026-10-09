Cette semaine comme toutes les autres, Netflix ne manque définitivement pas de nouveautés à se mettre sous la dent. Entre le 5 et le 11 octobre 2026, ce ne sont en effet pas moins d’une vingtaine de films et de cinq nouvelles séries qui sont attendus dans le catalogue, pour le plus grand plaisir des millions d’abonnés à la plateforme. Et dans le lot se trouve un joli mélange de grands classiques comme de nouveautés, en témoigne l’arrivée des deux premiers volets de la saga Scream, accompagnés d’Animals, une nouvelle production originale signée Netflix.

Scream 1 et 2 débarquent officiellement sur Netflix

Alors que la période d’Halloween se rapproche désormais à vitesse grand V, l’heure est naturellement venue pour les différentes plateformes de SVOD de faire le plein de programmes horrifiques pour assurer des soirées pleines de frissons aux abonnés. Et quoi de mieux pour ce faire que les deux premiers Scream, aka deux des slashers les plus cultes de l’histoire du cinéma ? Oui, Netflix sait comment faire plaisir à ses abonnés, et nul doute que beaucoup seront intéressés à l’idée de voir ou revoir ces deux films sortis en 1996 et en 1997.

Réalisés par Wes Craven, légende du cinéma d’horreur, ils mettent en scène l’histoire de Sidney Prescott (Neve Campbell) dans la ville de Woodsboro, soudainement victime d’une série d’assassinats aussi violents que tragiques. Aux côtés de cette dernière, la célèbre Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers, mais également David Arquette dans celui de Dewey Riley, accompagnés par une ribambelle de stars d’Hollywood. De quoi donner vie à une saga de légende, donc.

La plateforme lance aussi Animals, son nouveau film événement

Mais parce que la nostalgie ne fait pas tout, Netflix propose également dès aujourd’hui à l’ensemble de ses abonnés une nouvelle production originale, Animals, qui s’annonce déjà comme l’un des événements de ce mois d’octobre 2026 sur la plateforme. Réalisé par Ben Affleck (Gone Girl), qui y tient également le rôle principal, il met en scène l’histoire de Mark Kimball et son épouse, Abigail, qui se retrouvent embarqués dans un tragique engrenage de tromperies lorsque leur fils est soudainement victime d’un kidnapping.

Pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure, le réalisateur et rôle titre du film Netflix peut alors compter sur de nombreuses stars renommées, parmi lesquelles notamment :

Kerry Washington (Scandal)

Gillian Anderson (X-Files)

Steven Yeun (The Walking Dead)

Ray Fisher (True Detective)

Luis Gerardo Méndez (Murder Mystery)

Adriana Paz (Emilia Pérez)

Matt Gerald (Daredevil)

Un bien beau casting, donc, qui pourrait permettre à Ben Affleck de signer un nouveau gros succès pour Netflix après The Rip, son film sorti en janvier dernier et devenu l’un des programmes les plus visionnés de la plateforme en 2026. Réponse dans les semaines à venir.

Source : Netflix