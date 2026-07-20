Pour Netflix, le mois de juillet 2026 aura assurément été un véritable marathon. De la sortie d’Enola Holmes 3 dès le premier jour à l’arrivée de Barbie hier, en passant par le lancement du reboot de La Petite Maison dans la Prairie ou encore le retour de grands classiques tels que Seven ou Interstellar, la plateforme aura assurément mis le paquet. Et même si les choses vont grandement ralentir côté séries sur Netflix à partir de cette semaine, les amateurs de cinéma auront tout de même de très beaux programmes à se mettre sous la dent.

Tous les films Netflix de la semaine du 20 au 26 juillet 2026

En effet, cette semaine sera notamment marquée par l’arrivée de 72 heures, une nouvelle comédie américaine avec Kevin Hart produite par Netflix. Avant cela, c’est le drame psychologique A Different Man, porté par Sebastian Stan, qui viendra briller sur les ondes de la plateforme après avoir reçu de nombreuses récompenses lors de sa sortie en salles. Enfin, ajoutons également à la liste le diptyque Blanche-Neige et le Chasseur et Le Chasseur et la Reine des glaces, qui viendra de son côté séduire les fans du célèbre conte des frères Grimm.

20/07 A Different Man

21/07 Blanche-Neige et le Chasseur Le Chasseur et la Reine des glaces Yes Man

22/07 La Petite Bande Amour et machinations – Documentaire

24/07 72 heures

25/07 Presque



Toutes les séries de la semaine

Comme évoqué plus haut, pour ce qui est des séries, on ne peut pas vraiment dire que Netflix soit au top de sa forme cette semaine. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura rien à se mettre sous la dent pour autant. Pour preuve, les amateurs de fictions policières pourront se lancer à la découverte de GIGN, une production française réalisée par Julien Leclercq consacrée au groupe d’intervention. Pour les autres, la série romantique Nouvelle vie à Ransom Canyon reviendra quant à elle pour une saison 2 sur Netflix, après avoir connu un joli succès avec sa première saison.

22/07 GIGN

23/07 Nouvelle vie à Ransom Canyon – Saison 2 Kaulitz & Kaulitz–Saison 3 (Télé-réalité)



Source : Netflix