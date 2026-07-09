Série culte des années 70, La Petite Maison dans la prairie fait aujourd’hui son grand retour sur Netflix, avec un reboot qui promet d’offrir un nouveau regard sur le récit.

Pour toute une génération de téléspectateurs, c’est une série qui figure aujourd’hui encore parmi les programmes les plus cultes de l’histoire de la télévision. Avec un total de 10 saisons, 205 épisodes et 3 téléfilms diffusés entre 1974 et 1983, La Petite Maison dans la prairie aura assurément marqué l’esprit de millions de personnes, qui se sont délectées des aventures de la famille Ingalls pendant près d’une décennie. Et grâce à Netflix, c’est désormais une nouvelle génération qui va potentiellement pouvoir faire de même à compter d’aujourd’hui.

Netflix relance la série culte La Petite Maison dans la prairie

Car oui, quarante-trois ans après la conclusion de la série originale réalisée par Michael Landon, La Petite Maison dans la prairie revient aujourd’hui sur la plateforme de SVOD par le biais d’une nouvelle adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder ; qui fait également office de reboot à la série des années 70. On pourra donc de nouveau y suivre l’histoire et le quotidien de la famille Ingalls, fermiers pionniers à la fin des années 1800, tandis qu’ils s’installent du côté d’Independance dans le Kansas pour y construire leur petite vie.

Contrairement à sa prédécesseuse, cette nouvelle version signée Rebecca Sonnenshine pour Netflix promet toutefois de traiter certains de ses sujets beaucoup plus frontalement, à l’instar par exemple de celui du colonialisme blanc. Car rappelons si nécessaire que l’histoire de La Petite Maison dans la prairie repose notamment sur l’arrivée des colons blancs au sein des terres amérindiennes, chose que la version de Landon avait à l’époque largement tendance à édulcorer malgré son traitement de thématiques plutôt dures.

Et pour porter cette version moderne de la série emblématique, dont la première saison est découpée en huit épisodes d’environ une heure chacun, Netflix peut alors compter sur Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hugues, Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother et Alyssa Wapanatâhk ; qui incarnent respectivement Laura Ingalls, Charles Ingalls, Caroline Ingalls, Mary Ingalls, George Tann, John Edwards, Bon Aigle, Mitchell et Soleil blanc dans cette première salve d’épisodes.

Une saison 2 est déjà confirmée

Car oui, avant même la diffusion de sa première saison, La Petite Maison dans la prairie a d’ores et déjà été renouvelée par Netflix pour une seconde saison, dont le tournage a débuté le mois dernier en vue d’une diffusion possible dès l’été 2027. Mais avant de pouvoir découvrir ce que nous réservera cette future salve d’épisodes, l’heure est donc venue pour tous les abonnés à la plateforme de (re)découvrir les fascinantes histoires de la famille Ingalls, qui n’ont visiblement pas encore terminé de résonner à travers les générations.

Source : Netflix