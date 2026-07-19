Contrairement au monde du jeu vidéo, où les sorties majeures ont tendance à se faire un peu plus rares durant l’été, le monde de la SVOD ne ralentit jamais vraiment. En tout cas, pas du côté de chez Netflix. En effet, depuis le début du mois, la plateforme enchaîne les arrivées remarquées dans son catalogue, avec des films comme Enola Holmes 3, Interstellar, Heartstopper Forever et bien plus encore. Et les choses sont loin d’être terminées puisqu’aujourd’hui, Netflix s’offre ni plus ni moins que l’un des plus gros succès au box-office de ces dernières années : Barbie.

Le phénomène Barbie est maintenant disponible sur Netflix

Oui, presque trois ans jour pour jour après sa sortie au cinéma, le film multirécompensé de Greta Gerwig (Lady Bird, Little Women) fait officiellement son arrivée sur la plateforme de streaming, où il peut désormais aller à la rencontre d’un nouveau public. Car Barbie a peut-être explosé de nombreux records, tels que celui du meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme, ou encore celui du dix-huitième meilleur démarrage de l’histoire au box-office mondial avec 1.4 milliards de recettes ; nul doute qu’il a encore des spectateurs à séduire.

Et on ne saurait alors que trop vous recommander de ne pas vous arrêter à son nom. Car le film porté par Margot Robbie (Le Loup de Wall Street, Suicide Squad) et Ryan Gosling (La La Land, Drive) est peut-être basé sur la poupée produite par Mattel, mais cela n’en fait pas un film pour enfants pour autant. Au contraire même, puisque Barbie offre une véritable réflexion sur la place des femmes dans la société, avec une Margot Robbie incarnant parfaitement la crise existentielle dont est victime son personnage tout au long du film.

Offrant une parfaite combinaison d’humour, de drame et de comédie musicale, Barbie ne s’est alors pas contenté d’être un immense succès au box-office : il a aussi fait l’objet d’un succès critique colossal, en témoignent son score de 88% sur Rotten Tomatoes basé sur 506 critiques ; ou encore son score de 80 sur Metacritic pour 67 critiques. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est donc le moment ou jamais d’en profiter grâce à Netflix. Et même si vous l’avez déjà vu, cela représente une belle opportunité de le revoir si vous l’avez aimé.

Source : Netflix