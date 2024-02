Netflix est une gigantesque plateforme où l’on retrouve tout un tas de films, séries, documentaires et autres programmes émissions diverses. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres. Généralement, on pointe du doigt la plateforme SVOD en lui reprochant d’être ultra-lisse et de modeler ses films à sa volonté. Mais il y a pourtant des longs métrages particulièrement choquants, sans concession et qui vont au bout de leurs idées. L’un d'eux va revenir prochainement, pour le meilleur mais surtout pour le pire.

Netflix confirme le retour d'un de ses films les plus choquants

En 2019, un illustre inconnu, tout du moins dans notre pays, un certain Galder Gaztelu-Urrutia, proposait sa vision épouvantable d’une critique de la société, du système, des abus et de tout ce que vous voulez. Le réalisateur espagnol plonge pour cela dans l’horreur réaliste, l’épouvante claustrophobique et l’absurde bien trop crédible et nous sort La Plateforme. Un long-métrage qui nous fait suivre le quotidien d’une paire de prisonniers enfermés dans une sorte de complexe à plusieurs étages. Au centre de ces cellules empilées les unes sur les autres, un trou par lequel descend une plateforme remplie de nourriture et de boisson. Les détenus les plus hauts dans la chaîne peuvent manger avant les autres tandis que ceux au fond du trou n’ont que les restes. S’engage alors un vrai combat pour la survie, mais pas que…

La Plateforme est l’un des longs métrages les plus choquants de Netflix, et certainement aussi l’un des plus aboutis bien qu’il ne soit pas à mettre entre toutes les mains. Salué par la critique, le long métrage espagnol est également l’un des plus gros cartons de Netflix. Il a notamment profité du buzz en pleine période de confinement. Une aubaine (si l’on peut dire) qui lui a assuré une suite. Oui, j’espère que vous avez encore faim puisque La Plateforme 2 débarquera bel et bien cette année, c’est acté par Netflix. $

La suite arrive et on a quelques images, mais rien d'autre...

On savait qu’une suite du film était en route, mais nous n’avions encore aucune précision. Netflix vient de confirmer que cela arriverait bien en 2024, mais aucune date n’a encore été donnée. On ne sait pas encore de quoi il sera question non plus dans ce second volet ni même qui va se retrouver au casting. Jusqu’ici, Netflix ne nous a partagé que quelques images en mai 2023 avec une phrase qui donne déjà le ton :

« Pensez-vous que l’on puisse faire régner l’ordre dans l’enfer de la Plateforme ? Et si c’est le cas, qui peut s’en charger »

Il ne nous reste plus qu’à patienter en grignotant les miettes de ce qui tombera sur la toile d’ici là, en espérant qu’une bande-annonce sera disponible prochainement. Si le cœur vous en dit, vous pouvez déjà vous offrir une piqûre de rappel puisque le premier opus est quant à lui toujours disponible sur Netflix.