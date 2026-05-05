Netflix va perdre l'une de ses séries les plus populaires qui a pourtant accumulée des centaines de millions de vues. Ce sont les fans qui vont être déçus, mais il y a une bonne nouvelle mine de rien.

Netflix peut se targuer d'avoir une multitude de séries à succès et une base de fans colossale. Malheureusement, il arrive un moment où toutes les bonnes choses ont une fin, même les séries qui cartonnent. La nouvelle qui vient tout juste de tomber risque de faire encore couler beaucoup d'encre (c'est déjà le cas en réalité) puisque l'une de ses séries les plus populaires du moment vient d'annoncer sa fin avant l'heure.

C'est terminé pour cette excellente série Netflix, mais une ultime saison arrive

Thriller d'action qui cartonne depuis sa toute première saison sur Netflix, la série The Night Agent vient d'annoncer qu'elle se terminera après sa quatrième saison. La première saison de la série a engrangé près de 100 millions de vues en quelques mois seulement après sa sortie. Et si les saison suivantes ont fait des performances un poil en dessous, elles restent d'énormes succès pour Netflix. L'annulation de la série va donc forcément faire des déçus, mais les fans ne resteront pas sur leur faim pour autant. La série avait en effet été pensée en amont pour s'arrêter après quatre saisons si besoin. L'histoire de Peter Sutherland sera donc bouclée avant qu'il ne fasse ses adieux à Netflix et tous ses fans.

Shawn Ryan, créateur, showrunner et producteur exécutif de la série, explique que dès le succès de la première saison il avait prévu de donner une véritable fin à son personnage : « Depuis le succès initial de The Night Agent, je n'ai eu qu'une seule idée en tête : offrir une conclusion digne de ce nom à la série et au parcours de Peter Sutherland. Je suis extrêmement reconnaissant à Netflix et Sony Pictures de nous avoir permis de proposer une saison finale mémorable à nos nombreux fans à travers le monde. Nous travaillons d'arrache-pied pour boucler l'histoire et faire de cette ultime saison un moment inoubliable. » C'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans qui échappent à la frustration de ne jamais connaître le fin mot de l'histoire.

Quand sortira la saison 4 de The Night Agent ?

Pour l'heure, nous ne savons pas quand sortira la saison 4 de The Night Agent sur Netflix, mais la production est en chemin. En plus des personnages récurrents, de nombreuses nouvelles têtes ont rejoint le casting comme Trevante Rhodes (Bird Box), Li Jun Li vue dans l'excellent Sinners ou encore Elizabeth Lail, star de la série You, un autre succès de Netflix, ou encore les films Five Nights at Freddy's.

source : Deadline