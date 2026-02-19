Netflix lance la nouvelle saison d'un de ses plus gros succès aujourd'hui et c'est déjà une vraie réussite d'après les critiques. Vu l'attente, il est fort probable que ça cartonne encore une fois.

Netflix lance aujourd'hui une nouvelle saison pour l'une de ses séries les plus appréciées du moment. Pour l'heure, la plateforme manque de programmes percutants et d'événements. Depuis la fin de Stranger Things, difficile de voir quel programme aura les épaules assez larges pour faire aussi fort en termes de popularité. Heureusement, les abonnés Netflix peuvent tout de même se reposer sur l'excellente série Les Chroniques de Bridgerton dont la dernière saison a été diffusée et est, à ce jour, considérée comme l'une des meilleures par les spectateurs. Mais aujourd'hui, c'est une tout autre série qui nous intéresse, loin, très loin des histoires d'amour tumultueuses de l'aristocratie.

Une nouvelle saison pour The Night Agent est dispo sur Netflix

Aujourd'hui, c'est la saison 3 de The Night Agent qui fait du bruit sur Netflix. Une série qui mélange thriller, action et suspense et qui a surtout rencontré un franc succès suite à ses premières saisons avec ses quelques 803 millions d'heures de visionnage rien que pour la première saison.

La saison 3 reprendra quelques mois après le grand final de la seconde saison alors que Peter Sutherland, toujours campé par Gabriel Basso, pourchasse le criminel que l'on appelle Le Courtier. Dans sa nouvelle course folle, il sera épaulé par Isabel, incarnée par Genesis Rodriguez (vue dans She-Ra). La jeune femme est une journaliste bien décidée à révéler la vérité sur les derniers attentats tous liés de près ou de loin au Courtier.

Si la série n'arrive qu'aujourd'hui sur Netflix, certains ont déjà pu voir les 10 épisodes qui composent cette saison 3 et les avis sont globalement positifs. The Night Agent continue de faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir nous sortir des épisodes chargés en adrénaline et en suspense. Une nouvelle bonne saison pour cette série d'espionnage donc.

Bande-annonce de la saison 3 de The Night Agent disponible le 19 février 2026 sur Netflix.

Source : Netflix