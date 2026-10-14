Netflix dévoile enfin la première bande-annonce de Narnia Le Neveu du magicien, un film évènement qui reboote la saga culte des années 2000. Voici quand sortira exactement le film en France.

Netflix prépare le grand retour d’une des sagas de fantasy les plus marquantes des années 2000. Après trois films, cette licence culte revient avec un premier film qui signe une nouvelle lancée de reboot ultra-ambitieux, et ça s’annonce déjà incroyable.

Narnia Le Neveu du Magicien se montre enfin, quand sort le film sur Netflix ?

Au début des années 2000, l’univers de Narnia sortait son tout premier film qui donnera par la suite deux autres longs métrages tout aussi enchanteurs. Près de 21 ans après la sortie de Narnia Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, c’est Netflix qui reprend les rênes de la saga et prévoit déjà plusieurs reboots en commençant avec Narnia Le Neveu du magicien qui sortira sur la plateforme le 2 avril 2027 et marquera une grande première puisqu'il sortira auparavant au cinéma pendant près de 45 jours dans certains pays. Malheureusement, la France ne serait pas concernée, notamment à cause de sa politique de chronologie des média qui ralentirait l'arrivée du film sur le service SVOD.

Que raconte Narnia Le Neveu du Magicien ?

Narnia Le Neveu du magicien est l’adaptation directe du premier roman de la saga de fantasy (dans sa chronologie) écrite par C. S. Lewis. On va y suivre deux jeunes enfants, Digory et Polly, qui seront les premiers à découvrir le monde fantastique de Narnia dans les années 50, après leur rencontre avec un étrange magicien. Ce reboot de Netflix s’éloigne complètement des films des années 2000 et promet une adaptation plus fidèle aux œuvres originelles. Le métrage se donne d’ailleurs les moyens de nous en mettre plein les mirettes avec des effets spéciaux de haute volée et surtout, une direction artistique remarquable et très différente des précédents films.

Quel casting pour le film Narnia de Netflix ?

Pour ce reboot de la licence, Netflix a fait appel à la talentueuse réalisatrice Greta Gerwig, qui a cartonné au box-office avec Barbie notamment. Une comédie à gros budget devenue milliardaire en tenant tête à Oppenheimer la même année. La réal s’est quant à elle entourée d’un casting d’exception dont de très grands noms comme Daniel Craig (James Bond), David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey, Carey Mulligan, mais aussi Meryl Streep.