Netflix marquera bientôt sa propre histoire avec son prochain film évènement qui signera une grande première pour la plateforme. Le géant de la SVOD espère en tout cas un vrai carton.

Après le succès incontestable du très divertissant Barbie, la réalisatrice Greta Gerwig s'est lancée à l'assaut d'une licence culte pour son prochain film. Un long-métrage à destination de Netflix, qui va toutefois marquer une grande première pour la plateforme n°1 du streaming, ça ne s'est encore jamais vu.

Le prochain gros film de Netflix va marquer l'histoire de la plateforme

Netflix en a visiblement marre d'être sans cesse critiqué par les cinéastes, voire même insulté lorsque certains films et séries sont nominés lors de cérémonies officielles ou pire encore, récompensés. Du coup, le prochain gros film de Greta Gerwig atterrit au cinéma avant d'être diffusé sur la plateforme. Oui, Netflix prendra d'assaut les salles obscures du monde entier pour sa prochaine adaptation du Monde de Narnia, univers fantastique déjà passé par la case cinéma avec une trilogie dans les années 2010.

La réalisatrice Greta Gerwig ©DON ARNOLD

Pour ce reboot sur Netflix, le géant de la SVOD met donc les petits plats dans les grands. Non content d'avoir une réalisatrice de talent aux commandes, le film peut aussi se vanter d'avoir une affiche prestigieuse avec de très grands noms du petit et grand écran. On retrouvera ainsi Daniel Craig, qui a incarné James Bond durant plus de 15 ans. Il donnera la réplique à Emma Mackey, véritable révélation de Sex Education ou encore Eiffel. On pourra également compter sur Carey Mulligan, actuellement à l'affiche de la saison 2 d'Acharnés sur Netflix, ou encore Denise Gough, actrice vue dans Andor notamment.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette prochaine adaptation évènement, mais elle devrait porter sur le début des aventures contées dans les romans, à savoir Le Neveu du Magicien, le premier tome de la saga commencée en 1955. Au total, Netflix espère bien produire jusqu'à 7 films tirés de la licence, autant qu'il existe donc de romans. Le premier film sera donc forcément important pour la suite du projet.