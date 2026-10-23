La saison 4 de Lupin est disponible en intégralité sur Netflix. Omar Sy reprend le rôle titre pour une ultime aventure qui s'annonce spectaculaire. C'est dispo.

Le grand final de Lupin, la série phénomène de Netflix avec Omar Sy, est enfin disponible. Ce 23 octobre 2026, trois ans après la dernière saison, la partie 4 s'est invitée dans le catalogue SVOD pour raconter une nouvelle et ultime histoire d'Assane Diop. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois et une évasion semble de mise pour s'en sortir.

Lupin partie 4 est dispo sur Netflix, le grand final

C'est aujourd'hui que Netflix sort Lupin Partie 4, soit la dernière saison de la série librement adaptée des romans de Maurice Leblanc. Assane Diop est toujours en prison depuis la fin de la saison 3. Quatre ans se sont écoulés et notre voleur de l'ombre a renoncé aux cambriolages. Mais un nouvel élément vient déranger sa peine.

La saison 4 joue la carte du copycat pour donner une motivation à Assane Diop de s'évader. Eh oui ! Un criminel se faisait appeler “Lupin” effectue plusieurs vols simultanés dans de grands musées, attirant toute l'attention. Alors que tous les indices semblent conduire à notre héros malgré son enfermement, celui-ci se décide à raccourcir sa peine pour prouver son innocence. Les scénaristes de Netflix nous préparent du lourd on dirait !

On retrouve en plus George Kay et François Uzan derrière cette saison 4 de Lupin. Ils ont collaboré avec plusieurs réalisateurs pour donner vie à cette dernière aventure d'Assane Diop, qui promet d'aller encore plus loin que les précédentes. C'est dispo sur Netflix.

Qui est au casting de la saison 4 de Lupin ?

La saison 4 de Lupin rassemble sur Netflix plusieurs visages bien connu des fans sur Netflix. Omar Sy reprend évidemment le rôle d'Assane Diop et sera secondé par des personnages qu'on connaît depuis la première saison. Mais de nouvelles personnalités pourraient lui mettre des bâtons dans les roues :

Omar Sy : Assane Diop

Ludivine Sagnier : Claire

Antoine Gouy : Benjamin Férel

Soufiane Guerrab : Youssef Guérida

Shirine Boutella : Sofia Belkacem

Théo Christine : Personnage secret

Laïka Blanc-Francard : Personnage secret

Tous les épisodes de la dernière saison de Lupin sont-ils sortis sur Netflix ?

C'est toujours la question avec la SVOD : faudra-t-il patienter pour voir tous les épisodes d'une saison ou peut-on les binge-watcher direct ? Netflix va faire plaisir à beaucoup en sortant dès aujourd'hui tous les épisodes de Lupin Partie 4. Il y en a 8 au total, d'une durée de 45 minutes. Ça en fait la saison la plus longue de la série.