Netflix a fait les choses en grand en février 2026 et il ne va rien lâcher au mois de mars. Plusieurs films sont attendus, dont le retour d'une licence que les fans adorent et qui a disparu de la plateforme depuis un moment. Côté séries, on va avoir le droit au retour de deux séries événements. L'une est une franchise cultissime aux millions de fans dans le monde entier, tandis que l'autre est la suite d'une des plus belles surprises de 2024.

Tous les films Netflix confirmés pour mars 2026

Quelques films sont confirmés pour le mois de mars 2026, mais il en manque évidemment encore beaucoup. Netflix n'a pas encore dévoilé tout son programme, mais ce qui est déjà prévu ici est très alléchant. On ne va pas se mentir, c'est surtout le retour de Peaky Blinders qui va beaucoup faire parler, surtout depuis que Cillian Murphy a une nouvelle fois explosé avec Oppenheimer. Le film Peaky Blinders L'Immortel arrivera dès le 20 mars. On retrouvera Tommy Shelby contraint de sortir de son exil pour des affaires de famille extrêmement importantes qui pourraient bien bouleverser son avenir et peut-être même celui du pays alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Inutile de vous dire que le film va créer l'événement le mois prochain sur Netflix.

6 mars Les inconnus du parc War machine

20 mars L’Éruption des Red Hot Chili Pepper Peaky Blinders : L’Immortel



Toutes les séries confirmées pour mars 2026

Les séries ne seront pas en reste en mars 2026 sur Netflix, et deux d'entre elles font tout exploser encore une fois. La première et la plus évidente, c'est bien entendu la saison 2 de One Piece, suite de la série live-action qui a déjà cartonné. Véritable surprise que l'on n'attendait pas, la série prend ses aises tout en restant extrêmement fidèle. Pour cette saison 2, Luffy et sa clique vont affronter de nouveaux ennemis, notamment le brutal Smoker, mais aussi une armée d'assassins. Ils feront aussi la rencontre de Chopper, un personnage culte de l'anime, et Robin, autre héroïne importante.

L'autre série qui va faire beaucoup de bruit en mars sur Netflix est quant à elle française. Il s'agit de Furies, avec Marina Foïs et Lina El Arabi. Les deux femmes devront lutter contre une véritable armée de l'ombre bien décidée à les mettre à mort et prendre le contrôle de la ville. Après une première saison à succès qui a réussi à établir un véritable univers fantasmé du grand banditisme à la manière d'un John Wick, la saison 2 compte frapper encore plus fort et ajoute de nouvelles têtes à son casting.