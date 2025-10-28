Netflix prévoit du très, très lourd pour le mois de novembre avec une série qui s’annonce déjà totalement épique. Ça risque d’être un gros carton, surtout vu le sujet abordé.

Netflix dévoile une nouvelle création japonaise ambitieuse, Last Samurai Standing, une série d’action historique attendue le 13 novembre 2025. Inspirée du roman Ikusagami de Shōgo Imamura, elle réinvente le mythe du samouraï dans un cadre brutal, où la survie prime sur l’honneur. Avec cette production, Netflix confirme son intérêt croissant pour les grandes fresques japonaises. Après le succès mondial de Shogun et la popularité de Alice in Borderland, la plateforme entend frapper fort

Un concept fort et sans pitié sur Netflix

L’intrigue se déroule à la fin de l’ère Meiji, une période où le Japon bascule vers la modernité. Près de 300 samouraïs se réunissent au temple Tenryuji, à Kyoto, pour participer à un tournoi meurtrier. Leur objectif, s’emparer des marques de leurs adversaires, rester en vie et atteindre Tokyo. Le dernier survivant empoche un prix vertigineux de 100 milliards de yens. Au centre de ce chaos, Shujiro Saga, incarné par Junichi Okada, se bat pour protéger sa famille. Mais très vite, la lutte pour l’honneur se transforme en guerre totale, où chaque coup de sabre peut être le dernier.

Réalisée avec plus de mille figurants et techniciens, Last Samurai Standing sur Netflix promet une mise en scène spectaculaire. Costumes authentiques, combats chorégraphiés et tension permanente rappellent les grandes fresques historiques japonaises. Mais derrière les duels, la série questionne aussi la fin d’un monde, celui des samouraïs déchus, confrontés à un système où l’argent et la survie remplacent la loyauté et le bushido. Un mélange détonant entre Shogun et Squid Game, déjà salué pour son esthétique sombre et sa brutalité.

Rendez-vous très bientôt

Prévue pour six épisodes, la série Netflix s’annonce dense et sans temps mort. Avec son concept original et son regard critique sur la société moderne, Last Samurai Standing pourrait bien devenir le prochain succès japonais de Netflix. Le combat commence le 13 novembre. Il ne devrait y avoir qu'un seul survivant.

Source : Netflix