Tandis que Netflix révélait il y a quelques jours un programme très chargé pour octobre 2025, la plateforme SVOD a aussi récemment fait parler d'elle autour de l'un de ses plus gros cartons récents. Sorti en juin dernier, le film KPop Demon Hunters a en effet connu un succès critique et commercial fulgurant. À tel point qu'il s'est attiré les faveurs d'autres entités pour des collaborations et crossovers, dont un qui se confirme après un récent leak.

Une confirmation de collaboration surprise KPop pour le carton Netflix

Depuis la sortie explosive de KPop Demon Hunters en juin dernier, allant même jusqu'à briguer le titre de film d'animation le plus vue de la plateforme, Netflix veut capitaliser à fond sur cette licence porteuse. On sait d'ailleurs déjà que deux nouveaux films sont en route. La plateforme envisagerait également de proposer une adaptation en prise de vues réelles, ce qui n'est en revanche pas du goût de tout le monde. En parallèle, les héroïnes de HUNTR/X s'attirent les faveurs d'autres médias. L'un d'entre eux doit d'ailleurs arriver prochainement : une collaboration avec Fortnite.

Après un leak récent au sujet de la licence phare de Netflix, Fortnite a en effet officiellement commencé à teaser cette collaboration avec K-Pop Demon Hunters, en interagissant avec l'une des doubleuses du film populaire sur les réseaux sociaux. Plus précisément, le compte TikTok officiel du célèbre Battle Royale d'Epic Games Store a laissé deux commentaires sur les vidéos publiées par la doubleuse Rei Ami, qui joue le rôle de Zoey dans le film Netflix K-Pop Demon Hunters. Ces commentaires ont visiblement surpris Ami, qui a publié des vidéos ultérieures les reprenant et exprimant son enthousiasme pour l'arrivée de son personnage dans Fortnite.

Selon toute vraisemblance, les trois personnages principaux de KPop Demon Hunters devraient avoir droit à leur propre apparence dans Fortnite. Mais cette collaboration avec le carton de Netflix ne devrait pas s'arrêter là et proposer bien d'autres contenus aux fans. Si on ne sait pas encore quand cette collaboration verra effectivement le jour, tout porte à croire que cela coïncidera avec la saison « Fortnitemares » en lien avec Halloween, qui s'annonce comme le plus gros événement de l'année pour le Battle Royale. L'avenir nous le dira.

