Le phénomène K-Pop Demon Hunters ne faiblit pas. Depuis sa sortie, le film d’animation cartonne sur Netflix. Il squatte le top 10 mondial et ses chansons font un tabac sur Spotify, Apple Music… et même dans certains clubs ! Une vraie surprise qui prouve que l’animation a encore de quoi séduire, bien au-delà du jeune public. Face à ce succès, Netflix a pris une décision logique : la suite est déjà en préparation. Mais ce n’est pas tout.

Une suite animée pour continuer l’aventure sur Netflix

Bonne nouvelle pour les fans : K-Pop Demon Hunters va revenir avec deux nouveaux films animés. Le projet est entre les mains de Netflix et Sony Animation, déjà responsables du premier opus. La plateforme voit même le film comme son propre La Reine des Neiges. C’est dire à quel point elle mise sur cette franchise. Les héroïnes de HUNTR/X n’ont donc pas fini de faire parler d’elles. Et vu la popularité des morceaux comme Golden, récemment entré dans le Billboard Hot 100, on imagine sans mal que les futures suites seront attendues au tournant.

C’est là que les choses se compliquent. Selon The Wrap, Netflix envisage aussi un remake en prises de vues réelles. Oui, un K-Pop Demon Hunters en version live action. Et ça, ça fait grincer des dents. Pourquoi ? Parce que le film original mise avant tout sur son style visuel déjanté, ses chorégraphies surréalistes et ses scènes dignes d’un anime haut en couleur. Tout cela serait-il transposable en vrai ? Rien n’est moins sûr. Reproduire l’intensité des combats, les transformations magiques ou les mimiques exagérées des personnages semble difficile… voire impossible.

Une surprise qui divise

Ce projet soulève aussi une autre question : pourquoi vouloir “réaliser en vrai” quelque chose qui fonctionne si bien en animation pour Netflix ? En 2025, penser que les dessins animés sont réservés aux enfants n’a plus aucun sens. K-Pop Demon Hunters plaît autant aux ados qu’aux jeunes adultes. Et c’est justement grâce à l’animation que son univers fonctionne si bien.

Alors oui, Netflix peut faire ce qu’il veut. Le live action, c’est rentable. Mais à choisir, beaucoup préféreraient un jeu vidéo, une série dérivée ou même un musical sur scène (ce qui serait aussi dans les tuyaux). Des formats plus cohérents avec l’univers de HUNTR/X.

