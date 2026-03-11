Netflix ajoute une série culte pour toute une génération à son catalogue et en intégralité. Elle a marqué les années 2000 en plus de servir de modèle à bien d'autres séries par la suite.

Netflix a un calendrier très chargé en mars 2026. Entre la nouvelle saison de One Piece qui cartonne et les films en pagaille, la plateforme a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, c'est carrément l'intégrale d'une série culte pour toute une génération qui s'ajoute au catalogue. Très populaire à l'époque, elle a servi de terreau à un nombre incalculable d'autres séries du même genre au fil des années, même si le genre s'est quelque peu perdu désormais.

Netflix accueille l'intégral d'une série culte des années 2000

Dans les années 2000, les séries dramatiques orientées pour les jeunes adultes cartonnaient. L'une des plus grandes représentantes du genre reste sans nul doute, One Tree Hill, ou Les Frères Scott par chez nous. Après avoir marqué toute une génération, la série arrive sur Netflix le 11 mars 2026. Neuf saisons durant lesquelles on suit deux frères lycéens que tout oppose, nés de deux mères différentes. Lucas, qui n'a jamais vécu avec son père, vit seul avec sa mère et est un véritable outsider accro aux livres et au basket. De l'autre côté, Nathan, fils prodige très populaire, riche et surtout extrêmement doué avec le ballon orange. Le destin des deux jeunes va inévitablement s'entrechoquer lorsque Lucas intègre l'équipe de basket du lycée et commence à avoir des vues sur la copine de son frère, pendant que celui-ci se met à draguer son amie d'enfance en guise de vengeance.

Pour l'époque, les Frères Scott était une série habile qui mélangeait les petits dramas aux thématiques bien plus importantes et réalistes, notamment avec un épisode marquant sur une fusillade en plein lycée. Désormais, que vous soyez piqué de nostalgie ou simplement curieux de découvrir l'une des meilleures séries dans son genre, vous pouvez retrouver les neuf saisons sur Netflix dès maintenant.

Haley, Lucas, µNathan, Peyton et Brooke, personnages principaux de la séries Les Frères Scott

Source : Netflix