Saga cultissime des années 90, Jurassic Park fait aujourd’hui son arrivée sur Netflix avec sa première trilogie, qui vient conclure le mois de mars de la plateforme avec panache.

C’est aujourd’hui un nouveau mois qui s’achève, clôturant au passage le premier trimestre de l’année 2026. Et quel trimestre ! Particulièrement riche en actualités vidéoludiques, il a aussi été l’occasion pour les différentes plateformes de SVOD telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney+ d’enrichir leurs catalogues d’une flopée de nouveautés, dont les abonnés ont pu se délecter semaine après semaine. Et afin de conclure le mois de mars en beauté, Netflix réserve une dernière arrivée de taille à l’ensemble de ses utilisateurs.

La trilogie Jurassic Park débarque officiellement sur Netflix

En effet, si la semaine ne fait évidemment que commencer sur la plateforme, il fallait tout de même bien marquer comme il se doit la conclusion d’un mois de mars plus que riche en nouveautés. Et quoi de mieux, pour cela, que de se tourner vers l’une des franchises les plus emblématiques de la pop-culture avec Jurassic Park ? Car c’est bien de ce dont il est question aujourd’hui. D’autant plus qu’on ne parle alors pas de n’importe quels films de la saga, mais de la trilogie originale. Celle qui a donné toutes ses lettres de noblesse à la franchise.

Créé par Steven Spielberg en 1993, Jurassic Park est rapidement devenu l’un des films les plus iconiques de sa génération. Mettant en scène un parc d’attraction peuplé de dinosaures, il raconte comment des scientifiques ont réussi, par le biais d’une technique de clonage, à ramener à la vie ces dangereuses créatures. Des créatures qui, sans surprise, finissent alors par causer bien des ennuis au personnel comme aux visiteurs du parc lorsque celui-ci est victime d’un sabotage entraînant l’évasion de ses pensionnaires.

Connaissant un immense succès au box-office, Jurassic Park a ensuite enchaîné les récompenses et fait l’objet de plusieurs suites. La première, baptisée Le Monde Perdu, est sortie en 1997 et a elle aussi rencontré un certain succès, bien qu’un peu plus divisé. La seconde, sobrement baptisée Jurassic Park 3, est ensuite venue conclure cette première trilogie en 2001, sous des critiques beaucoup plus mitigées suite au départ de Spielberg de la réalisation. Mais cela n’en reste pas moins une trilogie cultissime, à retrouver dès maintenant sur les ondes de Netflix.

Source : Netflix