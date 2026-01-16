Face à la concurrence de Prime Video, Disney+ et autres HBO Max, les exclusivités sont un bon moyen de sortir du lot. Et quoi de plus pratique pour avoir une exclu que de la produire soi-même ? C'est le choix de Netflix qui multiplie les séries estampillées de son N rouge. D'ailleurs, une nouvelle arrivera prochainement dans le catalogue et elle promet déjà une aventure aussi drôle qu'attachante. Le trailer est sorti.

Une nouvelle série Netflix incontournable ?

Quand Netflix travaille avec des personnalités qui contribuent à faire la renommée de son catalogue, le partenariat se poursuit souvent sur le long terme. Nous le voyons souvent en matière de casting, comme c'est le cas avec Milly Bobby-Brown qui jongle entre Stranger Things et Enola Holmes depuis plusieurs années, ou encore Jenna Ortega qui est devenue la star de Mercredi après une apparition remarquée dans You. Mais, pour cette nouvelle série, c'est à une showrunneuse que le service de SVOD fait à nouveau confiance.

Après la sortie remarquée de Derry Girls, en particulier outre-Manche, la créatrice Lisa McGee s'apprête sortir sa nouvelle série sur Netflix. Intitulée How to Get to Heaven from Belfast, cette production originale nous replongera là encore dans le contexte scolaire. Sauf que cette fois, il n'est pas question de suivre le quotidien d'élèves mais l'enquête hilarante de trois anciennes amies qui souhaitent percer le secret derrière la mort d'une de leurs anciennes camarades de classe.

La showrunneuse resigne ici avec Sinéad Keenan que vous aviez déjà vue dans Derry Girls. Pour compléter le trio de tête, comptez sur la performance de Caoilfhionn Dunne (Andor) et de Roisin Gallagher (The Lovers). Elles se donneront la réplique dans cette comédie d'enquête dans le plus pur héritage de l'humour irlandais. Les 8 épisodes de How to Get to Heaven from Belfast débarqueront sur Netflix le 12 février 2026.