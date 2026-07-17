Netflix fait ses adieux à l'une de ses exclusivités iconiques avec la sortie ce jour du film Heartstopper Forever. Une page qui se tourne pour les fans, c'est dispo.

Le film Heartstopper Forever sort aujourd'hui sur Netflix. Quatre ans après avoir fait la rencontre de Charlie Spring et Nick Nelson, les fans font leurs adieux à ce couple qui les a conquis à travers de trois saisons fortes en émotion. Il est temps pour eux de prendre leur envol à travers une dernière aventure qui adopte cette fois un format au long cours.

Le film Heartstopper Forever vient conclure la série sur Netflix

Depuis 2022, les abonnés Netflix suivent avec attention et compassion la série Heartstopper. Véritable succès de la plateforme, elle touche en plein cœur le public par sa tendre histoire entre deux lycéens, Charlie (Joe Locke) et Nick (Kit Connor), qui se découvrent tout en affrontant des problèmes personnels. Leur soutien mutuel et leur relation sont l'ancre d'une histoire qui devient vite une référence.

Quatre ans plus tard, les deux personnages font enfin leurs adieux à leur public dans Heartstopper Forever. Charlie et Nick ont grandi depuis les premiers épisodes, se confrontant maintenant à d'autres enjeux. Quant le premier ambitionne de devenir préfet en chef, le second prépare son entrée à l'université. Plusieurs thématiques phare de l'œuvre sont explorée plus en profondeur :

Distance dans le couple

Possessivité et jalousie

L'amitié après le lycée

Toutes ces problématiques marquent l'entrée progressive de nos héros dans l'âge adulte. Si vous voulez savoir comment ils s'en sortent, rendez-vous dès aujourd'hui sur Netflix pour regarder Heartstopper Forever.

Le film qui accompagne le dernier tome du roman graphique

Plus qu'une série Netflix, Heartstopper est à l'origine un webcomic dont le succès en lui a permis de se transformer en véritable roman graphique. C'est d'ailleurs l'autrice originale, Alice Oseman, qui signe le scénario de la série et du film pour la plateforme de streaming.

Pour autant, l'adaptation fait l'impasse sur certains aspects du récit, format télévisuel oblige. Cela dit, l'histoire de Charlie et Nick a continué à s'écrire sur le papier en parallèle de la série Netflix. Elle s'est d'ailleurs achevée il y a moins de semaine avec la sortie du tome 6, Heartstopper Pour Toujours, déjà disponible en France. Si vous souhaitez prolonger encore un peu le plaisir du film qui s'en inspire, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dedans.