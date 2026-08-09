Depuis le début de l’année, s’il y a bien une plateforme de SVOD qui fait preuve d’une certaine consistance dans son programme, c’est probablement Netflix. Et la compagnie va même au-delà de nos attentes, puisque comme nous avons pu l’apprendre cette semaine, elle aura la primeur de la diffusion de la prochaine présentation de GTA 6, annoncée pour le 27 août. Avant cela, une autre excursion dans le monde du jeu vidéo attend toutefois les abonnés avec l’arrivée du film Gran Turismo, qui rejoint aujourd’hui officiellement le catalogue.

L’adaptation de Gran Turismo est disponible sur Netflix

Inspiré d’une histoire vraie liée à la célèbre licence de PlayStation, le film raconte l’histoire du pilote britannique Jann Mardenborough, un adolescent d’origine modeste ayant réussi à devenir pilote professionnel grâce à son amour pour Gran Turismo. Repéré lors de la mise en place d’un jeu concours, ce dernier a fait partie des heureux élus appelés à rejoindre la GT Academy, une école fondée par Nissan et destinée à recruter et à former les meilleurs joueurs mondiaux du titre de Polyphony Digital pour en faire de vrais pilotes.

À l’affiche de ce film réalisé par Neill Blomka (District 9) se trouve alors Archie Madekwe (Midsommar) dans la peau de Mardenborough ; tandis que David Harbour (Stranger Things) incarne l’ancien pilote Jack Salter et Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes) l’instigateur de la GT Academy, Danny Moore. Gran Turismo peut également compter sur la présence de Djimon Hounsou (Gladiator), de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell ou encore de Takehiro Hira (Shogun), ce dernier incarnant Kazunori Yamauchi, le créateur du jeu de PlayStation.

Bien que tièdement accueilli par les critiques, qui lui ont accordé la moyenne de 65% sur Rotten Tomatoes pour 230 avis, Gran Turismo a en revanche été acclamé par le public, qui lui a accordé l’extraordinaire moyenne de 98% pour plus de 2 500 avis publiés. Sa mise en scène, la sincérité de son récit ou encore son casting sont alors ressortis comme ses plus grandes forces, au contraire des faiblesses de son écriture, généralement pointée du doigt. Mais le film étant maintenant disponible sur Netflix, l’heure est venue de vous faire votre propre avis.

Source : Netflix