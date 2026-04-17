Ces derniers temps, cela frappe fort du côté des plateformes de SVOD. En effet, tandis que Prime Video a officiellement donné le coup d’envoi de la dernière saison de The Boys, Disney+, pour sa part, joue à fond la carte de la nostalgie avec les retours très attendus de Malcolm et Scrubs. Et tandis que la nouvelle saison d’Euphoria ne manque pas de faire réagir le public de HBO Max, Netflix, de son côté, joue aujourd’hui la carte de la licence culte avec l’ajout de Godzilla Minus One / Minus Color à son catalogue, pour le plus grand bonheur des fans du kaijū.

Netflix accueille Godzilla Minus One / Minus Color

Réalisé en 2023 par Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One est le trente-septième film à mettre en scène le célèbre monstre japonais, et le cinquième opus de l’ère Reiwa de la franchise. Situant son action en 1947, il met en scène le personnage de Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), un ancien kamikaze tentant de se construire une nouvelle vie dans un Japon post-Seconde Guerre Mondiale. Mais c’était sans compter sur l’émergence de Godzilla, qui vient rapidement mettre à mal ses intentions en semant la terreur et la destruction partout autour de lui.

Présenté au Festival international du film de Tokyo, Godzilla Minus One rencontre très vite un véritable succès critique, qui se confirme sur le plan commercial lors de sa sortie. Oscarisé en 2024 dans la catégorie « Meilleurs effets visuels », il s’impose ainsi comme un indispensable pour les fans de Godzilla, mais aussi pour les amateurs de film de science-fiction. Notez toutefois que la version aujourd’hui disponible sur Netflix, baptisée Godzilla Minus One / Minus Color, s’accompagne d’une certaine particularité.

Lancée plusieurs mois après la version originale, celle-ci propose en effet de découvrir le film intégralement en noir et blanc, de sorte à rappeler les premières itérations de Godzilla en plus du cinéma japonais d’après-guerre. En sachant qu’il ne s’agit alors pas d’un simple filtre apposé durant la post-production, mais bien d’un travail minutieux réalisé plan par plan par les équipes. « Je leur ai demandé d’apporter des modifications tout en utilisant pleinement divers caches, comme s’ils créaient un nouveau film », explique Yamazaki à ce sujet. Et cela vaut vraiment le détour.

Source : Netflix