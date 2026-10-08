Pour garnir son catalogue d'octobre 2026, Netflix ajoute aujourd'hui un grand classique de la comédie romantique qui a marqué le début des années 2000 : N'oublie jamais. Une histoire d'amour touchante comme on en fait rarement, avec un duo Ryan Gosling et Rachel McAdams tout bonnement incroyable, alors que ce n'était clairement pas gagné au départ.

Le classique N'oubli jamais est disponible sur Netflix

Nouvelle arrivée marquante du mois, N'oublie jamais arrive sur Netflix ce jeudi 8 octobre 2026. Une comédie romantique initialement sortie en 2004 par chez nous. Le film est une adaptation du best-seller Les Pages de l'amour de Nicholas Sparks. Le film nous fait suivre un vieil homme qui, chaque jour, lit les pages d'un journal intime à une femme atteinte d'Alzheimer. Il lui raconte l'histoire d'Allie et Noah, un couple des années 40 que tout oppose, mais que l'amour attire irrémédiablement alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage.

Avant d'arriver sur Netflix, N'oublie jamais a rencontré un très joli succès critique et a même fini par devenir un véritable classique. Touchant, beau, émouvant… le film est une vraie réussite notamment grâce à son duo d'acteurs, Ryan Gosling et Rachel McAdams, qui crève l'écran dans le rôle de ces deux amants dont l'histoire n'est qu'une succession de péripéties dans un monde en crise. À l'époque, l'actrice et l'acteur ne sont encore que peu connus et le tournage est une vraie purge au départ. Le duo ne s'entend pas, Gosling demande même à changer de partenaire, mais finalement, tout s'arrange. Le résultat, c'est que non seulement leur alchimie finit par être saluée par tout le monde, mais en prime les deux se mettront finalement ensemble quelque temps après le film. N'oublie jamais fait en tout cas partie des films à voir absolument sur Netflix en ce moment.