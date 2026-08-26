Netflix fait de la place dans son offre pour un classique du cinéma français qui a peut-être même bercé votre enfance. Un indien dans la ville est disponible.

Voilà qui va vous rappeler des souvenirs sur Netflix en ce mois d'août 2026. Le service de streaming s'offre un film de 1994 qui reste encore aujourd'hui un classique du cinéma français : Un indien dans la ville. Porté par un casting iconique, son histoire est toujours aussi drôle et touchante aujourd'hui. C'est l'occasion de retrouver un œuvre incomparable. On a d'ailleurs quelques anecdotes de tournage pour vous, comme ça vous serez incollable pour votre visionnage en famille ou entre amis.

Netflix ajoute Un indien dans la ville à son catalogue

Le 14 décembre 1994, le public français découvrait en salle l'histoire de Mimi-Siku, un enfant qui a grandi dans une tribu d'Amazonie avant de débarquer à Paris. En 2026, à vous de découvrir ou redécouvrir ce classique sur Netflix. Replongez avec Stéphane Marchado dans ce voyage qui fait de lui un père alors qu'il venait simplement signer son divorce. En effet, cet opérateur apprend qu'il a eu un fils avec son ancienne compagne et qu'il va devoir l'emmener avec lui à la grande ville.

Entre comique de situation et de mœurs, Un indien dans la ville est une fable touchante sur l'ouverture à l'autre, la paternité et la vie simple. On y assiste en plus à la performance du jeune Ludwig Briand dans la peau de Mimi-Siku. Il donne notamment la réplique à Thierry Lhermite, qui joue son père, Patrick Timsit, le collègue de son père, Arielle Domsbale, la nouvelle femme de Stéphane, ou encore Miou-Miou, soit sa mère. Un casting qui a attiré près de 7,9 millions de spectateurs en salles en 1994 et qui pourrait faire encore des émules sur Netflix.

Trois anecdotes sur Un indien dans la ville

Disponible dès aujourd'hui sur Netflix, Un indien dans la ville reste un des films incontournables du cinéma français. Alors pour briller auprès de vos proches, on a trois anecdotes pour vous :

Le tournage du film s'est déroulé entre le XVIᵉ arrondissement de Paris, sur le pont de Bir-Hakeim notamment, et le Vénézuéla, en partie le parc national Canaima, qui a servi de décor pour l'Amazonie. Les acteurs ont joué avec de vrais animaux plutôt que des répliques factices, si bien que Ludwig Briand a vraiment tenu la mygale Maïtika, une pratique qui se perd aujourd'hui. Walt Disney Pictures a réalisé un remake, Jungle 2 Jungle, qui a été un véritable échec en 1997.