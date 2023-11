Le listing des nouvelles sorties Netflix de novembre 2023 a été publié par la firme au N rouge et les abonnés vont avoir le droit au retour de grosses séries comme la saison 6 de The Crown. Squid Game : le Défi, une téléréalité avec de vrais gens, se lancera le 22 novembre prochain, et la licence Onimusha de Capcom fera l'objet d'une adaptation en anime. Bien sûr, ce n'est là qu'un maigre aperçu et de nombreux films ont également été annoncés.

Un film Netflix avec une vedette de Mercredi débarque

À la fin du mois, le 30 novembre, les nouveautés Netflix de novembre 2023 accueilleront Family Switch. Une comédie familiale avec Jennifer Garner, Ed Helms, Brady Noon et Emma Myers. La jeune actrice qui donne la réplique à Jenna Ortega dans la série Mercredi et qui occupe donc l'un des principaux rôles du show produit par Tim Burton. Un film au concept déjà-vu, mais avec un petit twist au cours de la vidéo qu'on vous laisse découvrir.

En revanche, on peut révéler que ce nouveau film Netflix reprend le concept d'échanges de corps à l'image du très connu Freaky Friday avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Là, c'est donc la même chose puisque les membres d'une famille, qui commencent à s'éloigner, vont se réveiller dans le corps des uns et des autres.

« Jess et Bill Walker s'efforcent de garder la famille soudée alors que leurs enfants s'éloignent et deviennent indépendants. Un jour, après une séance fortuite d'astrologie, les Walker se réveillent et découvrent qu'ils ont échangé leurs corps… le matin même de ce qui doit être la journée la plus importante de leur vie. Parviendront-ils à se serrer les coudes pour décrocher une promotion, réussir un entretien d'entrée à l'université, signer un contrat musical et obtenir une sélection dans une équipe de football ? » apprend t-on dans le synopsis fourni par Netflix et dans la bande-annonce délirante ci-dessous.

Sweet Home saison 2 arrive aussi, ça va être sanglant

Il y a quelques heures, Netflix a fait une très grosse annonce : Sweet Home saison 2 sera disponible très bientôt. Ce sera l'une des nouveautés de décembre 2023 et attendez-vous à pas mal de changements par rapport aux premiers épisodes. « Cette saison présentera un monde qui diffère de la bande dessinée originale. Un monde très vaste attend les personnages après leur départ de Green Home, et tout le monde vivra des changements majeurs » a expliqué Lee Jin-Uk alias Hyun-su dans le show télévisé.

Cette saison 2 de Sweet Home aura encore plus de monstres et déversera par conséquent encore plus de sang. « En 2020, les monstres ont envahi Green Home. En 2023, ils envahissent le monde entier. Dans un monde où le désir devient monstrueux, Sweet Home 2 saison 2 suit les survivants de Green Home, ainsi que Hyun-su, qui se battent pour survivre dans de nouveaux lieux, tandis que d'autres êtres et des phénomènes mystérieux font surface ». Ce sera à suivre sur Netflix dès le mois prochain.