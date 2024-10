Difficile d’être passé à côté de tout ce qu’il se passe en ce moment autour de la licence Pokemon tant ça semble tout bonnement surréaliste. Game Freak, studio emblématique de la franchise, a été victime d’une cyberattaque il y a quelques jours et une quantité astronomique d'informations a été dévoilée. Projets avortés, jeux à venir, notamment sur Nintendo Switch 2, mais aussi des plans pour des films et une série Netflix.

La série Pokemon de Netflix refait parler d'elle

Pikachu et toute sa clique reviendront visiblement sur petit écran. On prévient d’office, il faut tout prendre avec des pincettes dans la mesure où il s’agit ici de leak et qu’il est probable que les plans changent ou aient déjà changé d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, la fuite d’infos nous dévoile un certain Project Discovery, une série live-action qui sera donc diffusé sur Netflix. Elle comporterait jusqu’à 5 saisons et la première d’entre elles aurait 8 épisodes. On ne sait pas de quoi ça parlera ni qui sera au casting. Toutefois, ce n’est pas la première fois que cette fameuse série Netflix est mentionnée puisqu’en 2021, Variety en parlait déjà puis Daniel RPK, informateur réputé, avait lui aussi ajouté sa pierre à l’édifice pas plus tard qu’en aout dernier, affirmant que la série était toujours en production et qu'elle prendrait pour protagoniste le dresseur originel de la franchise : Red.

Le personnage de Red au fil des jeux

Du live action pour Pokemon. Ça peut faire lever les sourcils, mais ce n’est pas la première fois que ça arrive. Detective Pikachu avec Ryan Reynolds et Justice Smith, avait déjà tenté l’aventure et avait rencontré un joli petit succès. Il faut dire que voir des Pokemon “réaliste”, ou du moins ancré dans le réal a quelque chose d’assez amusant pour les grands enfants que nous sommes. Dans les prochains mois, ou année donc, c’est une nouvelle série live action qui devrait arriver sur Netflix. La licence est par ailleurs déjà présente sur la plateforme puisque plusieurs séries animées sont disponibles, notamment la récente Réceptionniste Pokemon, une série toute mignonne, mais aussi le film Detective Pikachu justement.

Source : X, Variety