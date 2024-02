Les sorties Netflix de la semaine ont ouvert le bal avec Emily the Criminal, Les Nouvelles aventures d'Aladin et sa suite Alad'2 ainsi que la saison 6 de la la téléréalité Love is Blind. À partir du 15 février, l'iconique Footloose avec Kevin Bacon va faire bouger les abonnés chez eux. Mais comme chaque mois, il y aura également une vague de films, séries, documentaires et émissions supprimés. Et cette semaine, il faut dire au revoir à deux très grands classiques réalisés par la même personne.

Deux grands classiques du cinéma supprimés de Netflix

Les nouveautés Netflix de février 2024 ne sont pas encore toutes disponibles. Dans les prochaines heures, les abonnés pourront donc visionner Footloose et un autre long-métrage musical, Crossroads avec Britney Spears. Et il est aussi question de musique pour l'un des départs de la semaine. Le merveilleux Retour vers le Futur de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd sera supprimé d'ici le 15 février prochain de Netflix.

On suit un jeune lycéen, Marty McFly, qui va se retrouver à voyager dans le temps à bord d'une DeLorean customisée par un savant pas si fou que cela. Après toutes ces années, c'est toujours aussi culte, notamment la scène où Michael J. Fox joue lui-même la chanson Jonnhy B Goode de Chuck Berry à la guitare. Vous pouvez foncer sur Netflix pour le (re)découvrir avant son départ.

L'autre monument du 7ème art qui vit ses derniers moments sur Netflix est aussi un film réalisé par Zemeckis. « La vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Le drôle et émouvant Forrest Gump sera indisponible à compter de ce mercredi 14 février. Ca raconte quoi ? Le récit d'un enfant, porteur d'un handicap moteur et souffrant de troubles autistiques, qui va être impliqué sans le vouloir dans les plus grands moments de l'histoire des États-Unis comme la guerre du Vietnam, la révolution hippie, et deviendra même un prodige du ping pong, entre autres.

Les autres départs films, séries, docs et émissions de la semaine 7

Forrest Gump et Retour vers le Futur seront supprimés de Netflix respectivement le 14 et le 15 février, et d'autres programmes vont suivre. La firme au N rouge fait en effet un petit ménage avec une dizaine de films, séries, documentaires ou émissions qui disparaissent à partir de demain. Voici la liste complète.

Les programmes supprimés de Netflix du 12 au 18 février 2024

Click : télécommandez votre vie (14 février) | film

Colegas (14 février) | film

Forrest Gump (14 février) | film

Night and Day (14 février) | film

S.W.A.T. : Firefight (14 février) | film

S.W.A.T. : Under Siege (14 février) | film

Think Like a Man (14 février) | film

Un monstre à Paris (14 février) | film

American Nightmare (15 février) | film

American Nightmare 3 (15 février) | film

White House Down (14 février) | film

American Nightmare 4 (15 février) | film

Don't Breathe 2 (15 février) | film

Madagascar (15 février) | film

Retour vers le futur (15 février) | film

Le Cas Richard Jewell (18 février) | film

Sleepless Society: Insomnia (12 février) | série

Marblegen (14 février) | série

BattleBots (14 février) | documentaire